Sénégal: Nioro - La commune prévoit plusieurs investissements dans les écoles

Nioro (Kaolack) — La commune de Nioro dont le budget pour l'exercice 2020 a été voté jeudi à l'unanimité des conseillers annonce par la voix de son maire Abdoulaye Bâ plusieurs investissements, parmi lesquels la rénovation et la construction de salles de classes au profit des écoles primaire Saer Maty, Sarr Tioulor et de l'école franco-arabe de cette localité de la région de Kaolack (centre).

"Pour 2020 on a prévu dans le cadre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), des investissements dans des écoles comme Saer Maty, Sarr Tioulor et l'école franco-arabe", en termes de construction et de rénovation de salles de classe, a dit ce jeudi M. Ba à l'issue du vote à l'unanimité du budget de la commune de Nioro.

Le budget de la commune de Nioro pour l'exercice 2020, jugé "réaliste et réalisable", a été voté à 300 millions 321.105 francs CFA.

Le maire Abdoulaye Bâ annonce également pour 20020 des blocs

sanitaires dans ces écoles et le renforcement du système d'adduction d'eau du quartier Fass Hlm pour une valeur estimée de 2 millions.

"Avec le Programme d'appui au développement économique et social (PADES), l'école primaire du quarter Sérère sera construit et les travaux vont démarrer au plus tard au mois de février", a par ailleurs annoncé le maire.

Il est en outre prévu, dans le cadre du PACASEN toujours, un projet "effectivement bouclé", de rénovation du quartier Diamaguène, dont les travaux vont débuter "au plus tard au mois de février", a indiqué l'édile.

Il s'est réjoui de "tous ces investissements routiers en cours à Nioro dans le cadre de la deuxième phase de la construction de l'axe Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib", estimant que "là où la route passe, les populations vont s'épanouir".