Sénégal: Accident sur la route de l'aéroport Léopold Sedar Senghor - 3 morts et 8 blesses dont 7 grievement

3 morts et 8 blessés dont 7 dans un état grave ; c'est le bilan d'un violent accident de la circulation survenu tôt le matin vers 6h hier, jeudi 26 décembre, sur la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, à hauteur de la passerelle en face du stade Léopold Sédar Senghor. Un véhicule mal stationné à côté du pont de l'Emergence est à l'origine de l'incident, un carambolage entre 4 véhicules. Les corps sans vie et les blessés ont été évacué à l'hôpital par des éléments des Sapeurs-pompiers.

11 victimes : 3 morts et 8 blessés dont 7 dans un état grave ; c'est bilan d'un carambolage survenu hier, jeudi 26 décembre, vers 6h du matin, sur la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, à hauteur de la passerelle qui fait face au stade Léopold Sédar Senghor et au quartier Sud-Foire. En effet, quittant son domicile conjugal pour rejoindre son lieu de travail, Ndèye Mama Mané ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle voyait ses trois enfants et son père, alité. Selon Emedia qui revient ainsi sur les conditions de la mort atroce d'une des victimes de cet accident violent, Ndèye Mama Mané a été écrasée par un camion frigorifique.

Tout est parti d'un véhicule mal stationné à côté du pont de l'Emergence près du stade Léopold Sédar Senghor qui a causé ce choc entre 4 véhicules : 2 camions frigorifiques, dont 1 transportant du poisson, 1 particulier (conduit par la dame décédée) et 1 minicar. Et c'est à 6h43 que les dégâts de ce grave accident ont été portés à la connaissance des Sapeurs-pompiers.

UNE TRANSITAIRE, UN AGENT DE SECURITE PRIVÉE ET UN APPRENTI CHAUFFEUR TUES

Le bilan global, selon le commandant des opérations de secours des Sapeurs-pompiers, le lieutenant Mouhamadou Charles Sonko, est de 11 victimes dont 3 corps sans vie évacués à l'hôpital. Il s'agit de la dame Ndèye Mama Mané, d'un agent de sécurité de la société de gardiennage Sagam et de l'apprenti du minicar impliqué dans l'accident. Les 8 autres sont des blessés dont 7 se trouvent dans une situation grave.

Et Emedia d'expliquer que les membres de la famille de Ndèye Mama Mané qui se sont déplacés sur les lieux de l'accident, après qu'ils ont eu écho de la triste nouvelle, étaient inconsolables. Chagrinés, ils ont pleuré toutes les larmes de leurs corps. La tristesse avait atteint son summum. Aissatou Sow, la tante de la victime, en pleurs, témoigne : «ils ont tué une dame très travailleuse. Elle est transitaire au port de Dakar. Son mari est à Dubaï. Elle est très disciplinée. Cela fait des années qu'elle conduit mais, elle n'a jamais eu de problème de conduite».

El Hadji Abdou Aziz Ndour, un témoin de l'accident, visiblement choqué, raconte la tragédie qui s'est déroulée sous ses yeux à nos confrères. «J'attendais un bus pour rentrer chez-moi, à Rufisque. La dame était dans son véhicule quand l'un des camions frigorifiques a endommagé son rétroviseur. Elle est descendue pour s'enquérir de la situation. C'est en ce moment, que l'autre camion frigorifique qui roulait à vive allure l'a écrasée. Il l'a complètement écrabouillée», déclare-t-il.

FILMER L'ACCIDENT AU LIEU DE PORTER SECOURS, C'EST ECŒURANT

Mais ce qui l'écœure, c'est le comportement de certains passants. Ces derniers, dénonce-t-il, au lieu d'apporter leurs aide et assistance aux victimes, étaient en train de filmer la scène. «Si on avait aidé à temps, l'agent de la Sagam (le troisième individu tué dans l'acccident), ne serait pas décédé. Mais les gens étaient plus préoccupés à avoir les images de l'accident que de sauver les victimes. Ce qui est inadmissible», regrette-t-il.

Commandant les opérations de secours, le lieutenant Mouhamadou Charles Sonko a fait savoir qu'ils ont été alertés à 6h43 et, quelques minutes plus tard, ils ont été sur les lieux du drame. Ils ont pu acheminer à temps les blessés qui, révèle-t-il, sont dans un état grave. Les corps sans vie ont été également acheminés à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff ex-CTO. Pour leur intervention, souligne le lieutenant Sonko, les Sapeurs-pompiers ont déployé 9 véhicules dont 4 ambulances, 1 fourgon, 1 véhicule de relevage et 3 véhicules légers.