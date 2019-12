Sénégal: Journées culturelles de Kaffrine - Le comité de pilotage mise sur une bonne organisation

Kaffrine — Le coordonnateur du comité de pilotage des journées culturelles du département de Kaffrine (centre), Mamadou Gaye, assure que tout est fin prêt pour une bonne organisation de cette manifestation prévue les 27 et 28 décembre et destinée à faire connaître le patrimoine culturel et touristique de cette collectivité territoriale.

"Nous sommes à 90% de réalisation de ce qu'on avait retenu de faire en termes d'organisation et de mobilisation des ressources pour que l'événement se déroule dans les conditions optimales. Tout est fin prêt", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

"Toutes les communes ont déjà défini la composition de leur délégation et les domaines dans lesquels elles vont participer. Au niveau de l'organisation, l'espace est déjà assaini. Le domaine de la restauration est complétement libéré et les sites d'accueil sont fixés", a-t-il fait savoir.

Selon Mamadou Gaye, le président du conseil départemental va mettre six trophées en jeu pour les catégories en lice, à savoir la meilleure troupe théâtrale, le meilleur chanteur traditionnel et le meilleur lutteur.

"Nous voulons promouvoir notre patrimoine culturel et faire du marketing territorial à partir de nos ressources culturelles", a indiqué M. Gaye, soulignant que les organisateurs ont réussi à mobiliser plus que le budget prévu pour la réussite de la manifestation, à savoir 5,4 millions de francs CFA, grâce aux autorités locales et politiques de la région de Kaffrine.

Le programme de ces journées culturelles prévoit notamment un panel sur "la perte des valeurs". Le département de Kaffrine va aussi dévoiler sa "richesse culturelle" dans les domaines de l'habillement, du maquillage, de la lutte traditionnelle ("mbapatt"), du chant et de la danse. L'organisation d'une "soirée de gala" figure également à l'agenda du festival.

Ces premières journées départementales de Kaffrine portent sur le thème "La crise des valeurs : quelles stratégies de réappropriation et de valorisation de notre patrimoine culturel".