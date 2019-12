Sénégal: Qualification et certification des jeunes non scolarisés - 178 initiatives pour 10 069 bénéficiaires repertoriees

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a répertorié 178 initiatives des organisations de la société civile en faveur de la qualification-certification des jeunes non scolarisés, déscolarisés et analphabètes sur l'ensemble du territoire national. Les bénéficiaires sont au nombre de 10 069 répartis dans 10 filières différentes, particulièrement dans l'habillement et l'agriculture.

47% des enfants, soit un million cinq cent mille enfants et jeunes, sont hors école et 27% des scolarisés sont en situation de risque de décrochage, comme le font savoir certaines études dont celles réalisées par l'Usaid et la Cosydep en 2017. A cette situation déjà inquiétante, s'ajoutent, en 2018, un taux d'abandon de 10,61%, un taux de redoublement de 3,68% et les résultats pas du tout fameux des examens nationaux (Cfee, Bfem et Bac). L'environnement sociétal, en plus du contexte scolaire en décadence, favorise un lot de jeunes non scolarisés, sans qualification pouvant devenir une bombe sociale.

C'est dans ce sillage que la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a réalisé une étude sur la cartographie des principales initiatives des organisations de la société civile en faveur de la qualification-certification des jeunes non scolarisés, déscolarisés et analphabètes sur l'ensemble du territoire national. Les résultats de cette étude ont répertorié 178 initiatives pour 10 069 bénéficiaires répartis dans 10 filières différentes. Les filières de l'habillement (34,26%) et l'agriculture (22,47%) sont les plus attractives.

La majorité des organisations initiatrices rencontrées sont dans des structures privées (37,08%) ou à des associations (26,40%) ou des GIE (19,10%). Selon l'étude, les calculs statistiques effectués montrent que la moyenne de la durée de formation est de 04 ans. Les taux de réussite aux examens et concours sont en général satisfaisants, notamment une moyenne de 63,20%.

Ainsi, il a été prôné des efforts sur les passerelles vers l'enseignement formel afin que les jeunes puissent bénéficier du même niveau de reconnaissance des acquis scolaires et qualifications. Il ressort de cette étude une répartition des offres sur les 14 régions très inégale dans la mesure où, elle va de 20,78% pour Kédougou à 2,80 % pour la région de Kolda.