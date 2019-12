Sénégal: Mbour / Aaffrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs - Dix-huit personnes déférées

La Police a déféré au parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour, le mardi 23 décembre 2019, dix-huit (18) personnes interpellées suite aux affrontements entre les Forces de l'ordre et des pêcheurs de Mbour. Les mis en cause sont D. Seck âgé de 26 ans et laveur de véhicule ; D. Faye 31 ans et maçon ; A. Ndiaye et E.H. Dieng, tous deux chauffeurs âgés respectivement de 28 ans et de19 ans ; D. Boye (22 ans pêcheur) ; A. Diop pêcheur, A. Ba 19 ans ; S.M.Dieng marchand ; M. Diamanka marchand de 42 ans ; M. Guèye (61 ans mareyeur) ; I. Niang élève âgé de 15 ans ; I. Diaye et M Dieng des laveurs de voiture âgés respectivement de 24 ans et 21 ans ; M. Ly (18 ans élève dans une école coranique) ; S. Faye marchand de 30 ans, C. Seck 42 ans commerçant.

Ces personnes sont poursuivies pour (les chefs d'accusation) destruction de biens publics et privés, troubles graves de l'ordre public, coups et blessures volontaires sur des agents de la Force publique dans l'exercice de leur fonction et incitation à la violence. Ainsi, les mis en cause qui sont deux pêcheurs, trois laveurs de véhicules, deux chauffeurs, deux commerçants, trois marchands, deux mareyeurs, un couturier, un maçon, un élève de l'école coranique, et un collégien ont un âge compris entre 15 et 61 ans.

L'accalmie est revenue sur le site et le quartier Téfess. Les déclarations du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime clarifiant l'historique du nouveau quai de pêche ont fini de porter tous leurs effets. A en croire Alioune Ndoye, ce sont des acteurs de la pêche qui avaient postulé pour la construction d'un nouveau quai. Si l'imam Khalifa Sam du quartier Téfess se désole d'avoir été mené en bateau, en lui faisant croire qu'il s'agit d'un projet de construction d'une usine de fabrique de farine de poisson et non d'un quai, Ousmane Gaye, le délégué du maire de Mbour à Téfess, invite tout le monde à la retenue et au sens de la mesure. Aussi pointe-t-il du doigt ceux qui avaient demandé et signé pour le quai et qui le dénoncent aujourd'hui.

Sous un autre registre, Mandjibou Leye, le commissaire de la Police de Mbour a loué le professionnalisme de ses hommes dont il qualifie le repli, filmé et posté sur les réseaux sociaux, de «stratégique» pour éviter toute bavure lors de ces troubles. Toutefois, il se désole du fait que seules les images montrant le repli stratégique des Forces de l'ordre ont été véhiculées à travers les réseaux. Selon lui, c'est une stratégie de communication car l'auteur de la vidéo ne montre pas ce qui s'est passé avec la venue des renforts et la débandade ayant suivi.