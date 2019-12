Sénégal: Grève de la faim des victimes de la VDN 3 à Tivaouane Peul - Aly Ngouille «adoucit» les grévistes et promet des solutions

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye s'est rendu à Tivaouane Peul pour rencontrer les familles impactées de la Vdn 3 qui avaient été relogées à Tivaouane Peul en grève de la faim, suite à la démolition de leurs maisons découlant d'un litige avec la Sipress. Sa demande de surseoir à la grève a été entendue par ces familles impactées de la Vdn 3 qui avaient déjà vécu trois jours de diète pour dénoncer la démolition de leurs maisons par un promoteur immobilier, suite à un différend.

Elles étaient plus de 280 familles en diète depuis 3 jours dans les locaux de la mairie de Tivaouane Peul. Plus de sept évacuations avaient été notées dont deux personnes dans le coma, d'après le porte-parole des familles impactées. Le ministre de l'Intérieur dépêché par le président de la République Macky Sall s'est rendu à Tivaouane Peul pour demander à ces dernières l'arrêt de leur diète afin de trouver un dénouement heureux. « Je suis venu sur instruction du chef de l'Etat suite à ce problème qui perdure. Nous avons appris depuis 3 jours que des populations de Tivaouane Peul sont en grève de la faim. Le Président m'a instruit de les rassurer pour leur dire qu'une solution sera trouvée sur ce problème pour récupérer leur terrain ou l'équivalent », avait lancé Aly Ngouille Ndiaye devant les grévistes de la faim. Et de poursuivre : « Je vous demande de surseoir à la grève et c'est une demande du président Macky Sall qui m'a instruit de venir vous voir», a rassuré le ministre.

Il s'agit d'un site de 100 ha dont le bail divisé en deux sites de 60 et 40 ha chacun est détenu par la société Sipress. En Avril 2017, les gendarmes avaient envahi le terrain interdisant l'accès à tous dans ce site. Des bulldozers étaient par suite entrés en action pour démolir tout sur leur passage.

D'après le maire Papis Diop, la Vdn 3 doit prendre juste 100 m mais la Descos a pris 500 m de large. « Le président Macky Sall avait demandé à la Descos et la Primature de lui faire le point de la situation. La Descos a indiqué avoir rasé les 60 ha et il reste 40ha et c'est en ce moment que le président a sommé d'arrêter la démolition sur les 40 ha et ceux qui y habitent avaient eu la chance», a renseigné le maire Papis Diop. Avant de poursuivre : « C'est en ce sens que le président a demandé de prendre 20 ha pour les sinistrés et les travaux ont démarré jusqu'à 70 % et voilà que recommencent encore les problèmes. « La Sipress est contrainte de céder encore pour donner les 20 ha sous la demande du président », a fait savoir le maire qui a demandé au ministre d'être le relais des populations auprès du président de la République pour régler cette situation.

Le ministre de l'Intérieur a fini sa tournée sur le site litigieux pour mieux s'imprégner de la situation.