Tunisie/Congo-Kinshasa: Espérance de Tunis - V Club - Un exploit en ligne de mire pour Florent Ibenge

Mal en point depuis le début de la Ligue des Champions CAF, Florent Ibenge et l'AS Vita Club seront face à l'un de leurs plus grands défis. Ils affrontent l'Espérance de Tunis au stade de Radès ce vendredi. Une rencontre qui s'annonce difficile.

Une affiche à plusieurs enjeux pour les Dauphins Noirs. Engrangés leurs premiers points dans ce tournoi et aussi faire un résultat positif pour toujours rester en vie dans le groupe D. Une tâche qui semble être compliquée mais Florent Ibenge pense créer la sensation.

« Là on est en progression, on a perdu face à la JSK et face au Raja, là on est chez l'ogre Espérance de Tunis, et bien on va tout faire pour les embêter et repartir avec les points. Si on est déjà battu d'avance, ce n'est pas la peine de se présenter sur le terrain, le score sera 0-0 et on espère repartir avec un score positif », a-t-il prévenu.

Avant de conclure : « On est en train d'apprendre face à la meilleure équipe d'Afrique, l'Espérance de Tunis. On va faire le meilleur résultat possible et on espère décrocher nos trois premiers points dans cette compétition ».

Ce sera l'exploit le plus retentissant depuis le début de la Ligue des Champions CAF. Critiqué de part et d'autres suite aux mauvais résultats, Florent Ibenge pense inverser la courbe face à l'équipe la plus en forme sur le continent.

Début de la rencontre, 19h GMT.