Sénégal: deuxième tour des éliminatoires coupe du monde 2022 - le senegal ne peut rencontrer qu'une seule equipe nord-africaine, la lybie

Les Lions ne pourront rencontrer qu'une seule équipe nord-africaine au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, puisque l'équipe du Sénégal partage le même chapeau avec l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie, pour le premier tour.

Numéro 1 africain au classement Fifa, le Sénégal partage aussi le même chapeau avec le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Mali et la RD Congo, qui ne feront pas partie de ses adversaires au second tour des éliminatoires de la zone Afrique.

Les équipes pouvant être parmi les adversaires des Lions du Sénégal sont dans les chapeaux 2, 3 et 4. Le chapeau 2 comprend le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie, le Congo et la Côte d'Ivoire. Madagascar, la Mauritanie, la Libye, le Mozambique, le Kenya, la République Centrafricaine, le Zimbabwe, le Niger, la Namibie et la Guinée-Bissau constituent le chapeau 3.

Le chapeau 4 est constitué du Malawi, de l'Angola, du Togo, du Soudan, du Rwanda, de la Tanzanie, de la Guinée-Equatoriale, de l'Ethiopie, du Liberia et de Djibouti. Au second tour, dont le tirage au sort est prévu le 21 janvier en Egypte, 10 poules de quatre équipes seront constituées. Et les premières équipes de chaque poule se qualifieront pour le troisième et dernier tour qualificatif pour la Coupe du monde 2022.

Aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal s'était qualifié directement en phase finale, car il avait pris la première place, devant l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert.

Pour sa première qualification en 2002, El Hadj Diouf et ses coéquipiers s'étaient extirpés d'une poule où il y avait les Lions de l'Atlas du Maroc, les Fennecs d'Algérie, les Pharaons d'Egypte et les Warriors de la Namibie.