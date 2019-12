Sénégal: prix eusebio - - lauréat 2019, sadio mané succède à n'golo kanté

Sadio Mané succède à N'Golo Kanté au titre de meilleur joueur africain ou d'origine africaine de l'année 2019. Le Sénégalais a été élu par la rédaction de Wana 4e lauréat du Prix Eusébio.

Il fallait réparer cette mini-injustice, Sadio Mané a toujours été présent dans le top 5 mais n'est jamais monté sur le podium, restant même avec la médaille en chocolat lors des trois dernières éditions ! 2019 est donc l'année de la consécration car il atteint la première place et de quelle manière. La rédaction de WANA a donc choisi de récompenser les performances de haute volée du joueur de Liverpool et des Lions de la Teranga en 2019 mais aussi la régularité d'un joueur qui fait briller le football africain depuis maintenant plusieurs saisons consécutives.

Des distinctions individuelles et (surtout) des titres avec Liverpool

L'année 2019 du natif de Sédhiou (Casamance, SÉNÉGAL) a répondu à nos attentes à la fois collectivement et individuellement en club. Avec Liverpool, bien que les Reds ont échoué à un cheveu du titre de champion derrière Manchester City, Sadio a explosé son compteur buts et montré qu'il était le leader offensif de la formation de Jurgen Klopp en terminant meilleur buteur de la Premier League (22 buts, ex æquo avec Salah et Aubameyang pour un triplé 100% africain).

Aux côtés de ses compères d'attaque Salah l'Egyptien et Firmino le Brésilien, Mané contribue grandement à l'obtention des premiers titres de Liverpool depuis 2012. Et quels titres ! Le 5e titre de champion d'Europe des Reds acquis face à Tottenham en mai dernier, la Supercoupe d'Europe face à Chelsea en août, où il a brillé en étant l'homme du match, ainsi que le Mondial des Clubs en ce mois de décembre face à Flamengo... l'armoire à trophées s'est étoffée au plus haut niveau du football européen et mondial. Douze mois exceptionnels qui seront conclus au top de la Premier League puisque Liverpool est le leader et déjà probable champion, ce qui serait une première depuis 1990 ! La part de Sadio Mané dans ce parcours n'est plus à démontrer.

Si près du rêve avec les Lions

Mané avait confié dans un entretien qu'à choisir entre la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique des Nations, il donnerait tout pour faire gagner le Sénégal pour la première fois. Et en 2019, le leader affirmé des Lions de la Teranga a failli réaliser l'exploit historique tant attendu. En Egypte, le Sénégal bien que peu reluisant dans le jeu a pu compter sur son numéro 10.

Auteur de trois buts dont deux en 8es contre l'Ouganda, passeur décisif en quarts de finale contre le Bénin, il a tenu tant bien que mal son rang de superstar de la compétition en hissant le Sénégal jusqu'en finale. La défaite face à l'Algérie (0-1) ne doit pas faire oublier que les hommes d'Aliou Cissé ont réalisé leur meilleur compétition depuis la CAN 2002 au Mali. Une satisfaction mais un petit goût d'amertume pour Mané qui a raté deux penaltys dans la compétition et qui s'est montré moins incisif qu'en club.

Un incroyable destin sénégalais

La victoire de Sadio Mané pour ce Prix Eusébio est donc logique au vu l'année écoulée sur le plan sportif mais elle récompense un parcours de vie comme on en voit très peu dans le football. L'histoire de Mané avec le football aurait pu s'arrêter très vite, s'il n'avait pas fait preuve de détermination pour poursuivre son rêve face aux réticences parentales.

La constance de ses performances techniques et statistiques à Metz, Salzbourg, Southampton et Liverpool en tant qu'attaquant (de soutien ou excentré sur le côté gauche) n'a fait que souligner l'impact qu'il a eu sur le football africain au cours de la décennie 2010. On pourrait apporter comme bémol son incapacité à faire la différence au cœur du jeu (Le Sénégal en souffre t-il aujourd'hui ?) mais cela semble dérisoire à côté de sa faculté à se créer des occasions et faire des différences pour ses coéquipiers.

Avec un parcours pareil, 2019 aurait pu être l'année de Sadio Mané pour le Ballon d'Or France Football ; sa 4e place a sonné pour beaucoup comme une injustice mais que les amoureux de football se consolent : nous l'avons élu le meilleur joueur africain du monde en 2019 ! Une distinction qui en appellera d'autres bien plus importantes dans les années à venir on l'espère !

PRIX EUSEBIO 2019 LE CLASSEMENT FINAL DES 5 PREMIERS

1- Mané Sadio, Sénégal, 27 ans, Liverpool FC

2- Belaili Youcef, Algérie, 27 ans, Espérance Tunis

3- Bounedjah Baghdad, Algérie, 28 ans, Al Saad

4- Salah Mohamed, Egypte, 26 ans, Liverpool FC

5- Mbappé Kylian, France, 21 ans, Paris Saint-Germain

Les précédents lauréats du Prix Eusébio 2018 : N'Golo Kanté

2017 : Mohamed Salah

2016 : Riyad Mahrez

2015 : Yaya Touré