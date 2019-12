Ile Maurice: PSAC 2019 - Taux de réussite final de 77,26%

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a rendu publics les résultats finaux du Primary School Achievement Certificate (PSAC), après le rattrapage («resit»), ce vendredi 27 décembre.

Le taux de réussite pour 2019 passe donc à 77,26 % pour Maurice et Rodrigues, tenant compte des examens qui se sont tenus le 20 décembre. Avant le «resit», ce taux était de 73,86%.

Les filles sont devant les garçons avec un taux de réussite de 82,79 %, contre 71,69 %.

Retrouvez ci-dessous les résultats détaillés et par écoles :

Analysis of Performance Including Re Assessment by L'express Maurice on Scribd

Change in Grade (School Candidate) by L'express Maurice on Scribd

Re Assessment Percentagewise by L'express Maurice on Scribd

ZEP Schools by L'express Maurice on Scribd