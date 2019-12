Ile Maurice: Travailler pendant les fêtes - Pas si terrible...

Hôtellerie, restauration, services d'urgence et médicaux, médias : les jours fériés, Noël et le Nouvel An ne sont pas chômés par tout le monde. La principale motivation pour ceux qui travaillent pendant que les autres sont à la fête est la rémunération ou alors une petite fête entre collègues. Comment font-ils pour maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

Veemul Bhiwoo, sous-chef, 28 ans

Sous-chef depuis plus de deux ans, Veemul Bhiwoo a mijoté de bons petits plats pour ceux qui viennent au Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort pendant les congés et la période des fêtes. «Être sous-chef, c'est plus qu'un travail ordinaire. Même si je ne peux pas passer les jours de congé et de fêtes avec ma famille, je me rattrape toujours. J'ai un engagement professionnel vis-à-vis de mes clients. Être cuisinier engage indirectement la famille et mes proches qui se demandent toujours si je suis en congé ou pas. Cette année encore je travaille mais comme aujourd'hui (NdlR : jeudi), j'en profite pour faire des courses. Je compte préparer un bon plat pour ma femme.»

Alcide Marie Tracy Deborah, agent de recouvrement, 27 ans

Pour Alcide Marie Tracy Deborah, la Noël et le Nouvel An sont presque comme des jours normaux. Travaillant dans un centre d'appels depuis plus de cinq ans, elle s'habitue encore à ce mode de vie. «Je reste à la disposition de mes clients même si à Maurice la majorité des gens sont en congé, surtout pour les fêtes. Quand je rentre chez moi, je me sens bizarre. Tout le monde dort déjà. Je n'ai plus qu'à chercher des restes dans le frigo. Quelque part c'est un avantage, après une dure journée de travail à gérer les clients, on se sent fatigué.»

Vinesh Dursun, «Pest Controller», 35 ans

Vinesh Dursun, père de famille, travaille à son propre compte comme Pest Controller. Il effectue lui-même les inspections avant de proposer une solution. Un travail qui prend de l'ampleur surtout pour la période des fêtes. «Étant à mon propre compte et travaillant seul, je me retrouve en train de travailler alors que d'autres membres de ma famille s'amusent. On ne peut pas tous prendre congé, il faut bien qu'on travaille. Le plus important c'est de trouver du temps pour ma famille. Même si je suis fatigué, je ne le montre pas à mon fils. Le voir heureux pour la Noël et bien accueillir le Nouvel An avec ma famille, ce sont mes priorités mis à part mon travail.»

Priya Darshinee Doomun, infirmière, 38 ans

Comme pour les professionnels d'autres services d'urgence, Priya Darshinee Domun, une infirmière passionnée, arrive à trouver la bonne combinaison pour jongler entre travail et vie familiale. «Ce n'est certes pas facile mais je fais de mon mieux. Je travaille à l'hôtel du lundi au samedi. Je rentre tard mais quand j'ai du temps libre, j'en profite au maximum avec ma famille. Le 24 décembre, ma sœur a accouché d'une petite princesse et c'était une grande surprise. Je suis partie la voir très tôt avant de reprendre le boulot. Un beau cadeau de Noël et je dois me faire disponible pour fêter le tout.»