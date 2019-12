Algérie: Production céréalière à El Bayadh - Des signes encourageants pour un essor de la filière

El Bayadh — Les résultats jugés positifs enregistrés dans la wilaya d'El Bayadh dans la production des céréales durant l'année 2019, se sont avérés des signes "encourageants" pour un essor prometteur de cette filière, selon les avis tant de professionnels que des observateurs en la matière.

La production des céréales a dépassé, durant l'année 2019 qui s'achève, les 225.000 quintaux avec une augmentation de 71% par rapport à la saison écoulée. Ce sont des indicateurs encourageants qui renseignent sur le développement de cette filière en devenir dans la wilaya, soutiennent des responsables locaux du secteur de l'agriculture, affirmant que la saison écoulée a enregistré une production satisfaisante de l'ordre de 131.000 quintaux de céréales à El Bayadh.

Cette wilaya steppique, connue pour sa vocation pastorale de premier plan, a vu une augmentation sans cesse croissante en matière de production de céréales ces dernières années à travers notamment des opérations de mise en valeur des terres, de facilitation et de soutien aux agriculteurs et aux investisseurs pour développer cette filière et donner une impulsion à cette dynamique enclenchée dans la wilaya, a-t-on souligné au service organisation de la production et de soutien technique de la direction des services agricoles (DSA).

Ainsi, la daïra de Bougtob a enregistré le taux le plus élevé en matière de production de céréales cette saison estimée à plus de 121.000 quintaux. La daïra de BrIzina a réalisé une production dépassant 46.000 quintaux et la daïra de Rogassa plus de 18.000 quintaux, alors que le restant de la production est réparti entre les daîras de la wilaya (Labiodh Sidi Cheikh, Bousemghoun, Chellala et El Bayadh), a-t-on fait savoir.

La DSA a expliqué cette augmentation par l'extension des surfaces emblavées ayant atteint près de 18.000 hectares, ce qui a permis de récolter 11.000 ha par rapport à la saison écoulée qui a vu une augmentation de la surface irriguée, soit une différence de 2. 800 ha pour atteindre une surface irriguée globale de près de 5000 ha à l'échelle de la wilaya. Toutefois, la surface irriguée durant la saison écoulée n'a pas dépassé les 2200 ha.

Ces agriculteurs ont bénéficié d'un nombre "important" des systèmes utilisés dans l'irrigation d'appoint dans les périmètres réservés à la céréaliculture, avoisinant 100 kits pour développer les opérations d'irrigation par aspersion en premier lieu . D'autres ont été dotés de matériels d'irrigation goutte à goutte et d'autres d'équipements pour la réalisation de 12 bassins d'eau, outre le soutien financier accordé pour le forage de puits profonds dont les moyens de pompage.

D'autres agriculteurs ont bénéficié, durant la saison en cours, d'un soutien destiné à l'acquisition de matériels de semences et pour effectuer des travaux d'aménagement de parcelles agricoles dont les tracteurs.

Pour valoriser ces résultats, un programme a été tracé au titre de l'année 2019/2020 pour emblaver plus de 13.000 ha, soit une augmentation de plus de 1.000 ha par rapport à la saison écoulée, en diverses variétés de céréales, en premier lieu l'orge, selon la même source. Il s'agit de la même surface qui s'ajoutera à la surface globale irriguée de la wilaya.

Vulgarisation et accompagnement pour booster la production

La DSA a arrêté un calendrier de visites périodiques de techniciens et ingénieurs des services de vulgarisation agricoles au profit des professionnels de la filière des céréales dont le nombre avoisine les 2.500, pour les sensibiliser et accompagner un plus grand nombre d'entre eux, les aider à améliorer les méthodes des labours et d'irrigation et leur faire connaître l'importance de l'utilisation des semences traitées compte tenu de l'intérêt qu'elles ont pour augmenter les rendements agricoles.

Les mêmes services ont signé des conventions avec l'institut technique des grandes cultures de la wilaya de Saïda pour mener une expérience pour l'ensemencement de plusieurs variétés de semences de céréales au niveau des communes de Tousmouline et El Kheiter, durant la saison prochaine, à l'effet de connaître le rendement de chaque variété et son adaptation aux conditions climatiques de la région considérant que cette expérience, est la deuxième du genre après celle expérimentée la saison passée qui a eu lieu dans la commune de Brizina et qui a donné des résultats probants.

Ce dock silo relevant de l'Office interprofessionnel des céréales, qui s'étale sur une superficie de 4 hectares et qui consiste en l'approvisionnement en semences et qui va régler l'épineux problème de déplacements des agriculteurs vers les wilayas voisines, entend encourager les agriculteurs à augmenter la surface consacrée aux semences à travers les zones agricoles dans la wilaya et partant la production des céréales, au niveau d'El Bayadh.