Maroc: Al Omrane ouvre une filiale dans la région de Draa-Tafilalet

Le Groupe Al Omrane ouvre une filiale dans la région de Draa Tafilalet. Cette filiale dont le siège est à Errachidia couvrira l'ensemble de la région qui est constituée de 5 provinces : Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt et Tinghir ; et de 125 communes territoriales sur 111.949 km².

Ainsi, la création d'une société filiale du Holding Al Omrane dénommée «Al Omrane Drâa-Tafilalet», de la nouvelle région de Drâa-Tafilalet, rassemblant certaines provinces qui relèvent de l'ex-région de Meknès-Tafilalet et l'ex-région de Souss-Massa-Drâa, permettra de répondre aux exigences de la régionalisation avancée en tant que nouveau mode de gouvernance territoriale adopté par l'Etat, à même de satisfaire les exigences de la région, à travers la valorisation de ses potentialités et ressources.

S'appuyant sur les missions dévouées au Groupe, la filiale sera chargée de décliner au niveau de son territoire les différents programmes publics confiés Al Omrane et dans les domaines d'activités y afférents.

La société filiale constitue l'outil opérationnel de l'Etat dans la région Drâa-Tafilalet, à même de répondre à la forte demande du gouvernement, du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville (MATNUHPV) et des collectivités territoriales et ce, pour la réalisation des différents programmes publics, à savoir : la résorption et l'éradication de l'habitat insalubre ; la restructuration des quartiers sous-équipés «RQSE» en partenariat avec les collectivités et les organismes associatifs ; la réhabilitation des tissus anciens, Ksour et restructuration urbaine «MANU» ainsi que la production et la diversification de l'offre d'habitat social, promotionnel et celle destinée à la couche moyenne.