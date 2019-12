Togo: 27 votants pour départager Piza et Akpovy !

Les choses se précisent pour le Congrès électif à la FTF, le 25 Janvier 2020. Si les listes en lice, du moins jusqu'à ce que nous mettions en ligne ce texte sont « Notre Football » de Hervé Piza et Nouvel Elan de Guy Kossi Akpovy, on en sait aussi un peu plus sur le corps électoral.

Des informations glanées ici et là et publiées par nos confrères de Lequipesportive, de ce qu'on sait de cette liste qui a été déposée près du Comité électoral dirigé par Darius Atsoo, les deux autres vice-présidents sont l'ancien Manager de la FTF, du temps de Tata Adaglo Avlessi, Zepp Kokou Nicoué Kuété, et de Yaya Kolani moins connu dans le milieu. On retrouve parmi les membres, Abalo Kaditchè, Kossi Adjodo, Bertrand Houessou Masségbé et le confrère Ambroise Komi Dagnon.

Président sortant du Comité exécutif de la FTF, le Colonel Guy Kossi Akpovy pilotera de nouveau sa Liste Nouvel Elan, qui connait quelques retouches, avec des nouvelles entrées. Si nous laissons le choix à tous de se faire une idée de ceux qui n'y sont pas reconduits, on peut toutefois dire, au vu de ce qui nous est parvenu comme information sur la composition de cette liste que si Ama Aklisso, est maintenu come vice-président, le second vice-président sera Medjessiribi Agoro. Les autres entrées sont Wilson-Bahun Tète Haile Selassié, Yaovi Ametodji, Kadjom Alleki Pré, Kossi Sedzro et Ayikoé Ajavon.

Il ne peut y avoir Congrès électif sans corps électoral. On le sait. Si les critiques formulées par la Liste Notre Football à l'annonce de sa candidature est la composition de ce corps électoral, l'alternative trouvée par le Comité exécutif pour éviter les polémiques, du moins selon nos recoupements, c'est que les Ligues n'auront finalement pas de droit de vote et seront à ce congrès à titre d'observateur. De même, quant aux clubs, il y aura 12 votants en D1 et 12 en D2. A tout prendre, il y aura, des éléments que nous avons à cet instant T, un corps électoral de 27 votants, et les convocations ont été envoyées aux entités membres de la FTF qui ont ce droit de vote, depuis hier 26 Décembre 2019.

En attendant que les listes ne soient confirmées par le Comité électoral conformément aux dispositions contenues dans les textes de la FTF, voici avec précision le corps électoral :