Burkina Faso: Fela de Black présente «Prophétie»

« FDS à vous », « Afrique », « mon rocher », « il était une fois Black So Man », « orphelin », « Afrique remix ». A travers « FDS à vous », le jeune artiste en featuring avec sa mère Adji, aussi artiste musicienne, encourage les Forces de défense et de sécurité dans leur bataille contre le terrorisme et rend hommage aux hommes et femmes qui sont tombés sur le champ de batail.

A travers « Afrique », il dénonce et sensibilise pour l'unité africaine. Avec « Mon rocher », l'artiste loue le Seigneur et encourage les uns et les autres à avoir foi en Dieu. Fils d'un père artiste, du nom de Black So Man, Fela de Black rend hommage à son défunt père à travers « Il était une fois Black So Man ».

Orphelin donc de père au jeune âge, il a une pensée aux orphelins à travers le titre « Orphelin » en s'inspirant d'une histoire vécue mais que d'autres personnes vivent également.

Enfin le dernier titre, « Afrique remix », est une reprise du titre Afrique pour les semi live. Ce sont avec ces titres chantés dans le style musical rap que le jeune Fela de Black veut conquérir le marché du disque au Burkina Faso et au-delà de ses frontières.

A l'Etat civil, Ange César Traoré, dit avoir été bercé depuis sa tendre enfance par des notes musicales surtout de ses parents tous artistes. Fela de Black a en effet grandi dans l'univers artistique et a été piqué très tôt par le virus de la musique.

A son premier essai dans le style musical rap, l'album prophétie met en lumière son talent dans le monde musical. Très ambitieux et sûr du talent qu'il a, il dit vouloir faire mieux que ses parents sur la scène musicale.