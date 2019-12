Congo-Kinshasa: Goma - Mgr Ambongo appelle à l'identification des auteurs de crimes à l'est

À la tête d'une grande délégation du corps pastoral de l'Église catholique de la République démocratique du Congo et des élus nationaux du territoire de Beni, le Cardinal Fridolin Ambongo est arrivé à Goma (Nord-Kivu), ce vendredi 27 décembre 2019 où il a fait un scale, avant de se rendre à Beni et Butembo.

Il a appelé à l'identification des auteurs des crimes commis dans le territoire de Beni, tout en spécifiant qu'il est venu apporter un message de paix au peuple Nord-Kivutien face aux massacres à répétition enregistrés dans cette partie du pays.

« La situation est tellement préoccupante de Goma jusqu'en Ituri, en passant par Beni et ça ne pouvait pas nous laisser indifférent, en tant qu'Homme de Dieu.

Raison pour laquelle, comme pasteur, nous partons à la rencontre de nos brebis qui souffrent pour les édifier face à ce moment douloureux que vivent les habitants de ces coins touchés par ces tueries« , a déclaré Fridolin Ambongo.

À lui d'ajouter qu'il est grand temps que cette situation s'arrête et que les responsables de ces crimes puissent être identifiés afin que le peuple puisse retrouver définitivement la paix.

« Nous apportons donc un message de paix et d'espérance et nous appelons tout le monde à poser des actes conséquents pour que la paix soit une réalité sur l'ensemble du territoire national et particulièrement à l'Est de la RDC« , a exhorté Fridolin Ambongo.

Une lueur d'espoir

Pour le député national Paul Muhindo, élu du territoire de Beni et président du Caucus des députés du Grand Nord-Kivu qui fait partie de cette délégation, Dieu étant grand et agissant à travers les Hommes et grâce à la prière, la paix peut revenir à Beni.

« Nous sommes là pour accompagner le Cardinal et le fait qu'il se déplace vers le Grand Nord du Nord-Kivu prouve à suffisance que nos malheurs fait toucher beaucoup des gens qui souhaitent le changement positif de la situation « , souligne cet élu national qui note également que c'est une occasion pour les élus du terroir de s'imprégner davantage de l'etat de chose sur terrain pour faire de nouvelles propositions au chef de l'État dans le sens d'améliorer positivement la situation.

Même point de vue pour Jeannine Katasohire, députée nationale qui fait également partie de cette délégation.

« En accompagnant le cardinal, Nous allons poser nos bases à Beni et à Butembo dans le cadre de nos vacances parlementaires pour avoir tous les éléments de détails afin que les auteurs de ces massacres soient identifiés et soumis à la rigueur de la loi« , rajoute-t-elle.

À Beni comme à Butembo, la population est conviée à des messes qui seront dites par le 4ème Cardinal de l'Église catholique romaine en RDC qui séjourne déjà à Beni ce vendredi 27 décembre, pour implorer le retour à la paix au Nord-Kivu et à l'Est de la RDC.