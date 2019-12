Burkina Faso: Attaque d'Arbinda - La bravoure de nos soldats restera à jamais gravée dans nos mémoires

document

C'est avec une très grande tristesse et consternation que j'ai appris par un communiqué de l'état major des armées du 24 décembre 2019, l'attaque d'un détachement militaire et des populations de Arbinda dans le Soum, faisant 07 morts de nos FDS, une vingtaine de blessés et des dizaines de morts côté civils. Ce jour 25 décembre, nos soldats sont tombés dans une embuscade et ont enregistré 11 morts de nos braves soldats.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom de l'ensemble des militantes, des militants et des sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et à mon nom personnel, présenter au peuple burkinabè, mes condoléances attristées et ma compassion émue. J'ai un vœux pieux pour le prompt rétablissement des blessés.

C'est le lieu pour nous de féliciter et de saluer le courage de ses braves soldats qui sont tombés les armes à la main en menant un âpre combat contre les forces nébuleuses. Ils ont refusé de céder face à la pression de l'ennemi en neutralisant 80 des leurs et de récupérer une centaine de moto, de l'armement et des munitions d'une importante quantité. La bravoure de nos soldats restera à jamais gravée dans nos mémoires.

Nous devons nous convaincre que cette situation est une grave menace qui concerne nos Etats et appelle à une réelle prise de conscience et un sursaut de tous les fils et filles du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest.

C'est pourquoi nous invitons les chefs de gouvernements de nos pays, à redoubler dans un effort conjoint de nos armées pour lutter et vaincre définitivement le terrorisme qui endeuille chaque jour nos populations.

Ensemble, nos Etats seront plus forts et nous viendrons à bout des ennemis de nos peuples.

Démocratie-Progrès-Justice

Ouagadougou, le 25 décembre 2019

Pour le Bureau Politique National,

Le Président