Guinée: L'NIDH clôture sa session plénière à travers une remise

l'Institution Nationales Indépendante des Droits Humains (INIDH), a procédé ce jeudi 26 décembre 2019, à la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée plénière à travers une cérémonie officielle de remise de la palme nationale des droits humains à l'ONG CONAG/DCF.

La deuxième éditions de cette quatrième session 2019, a connue la présence de plusieurs institutions accrédités en guinée et membre du gouvernement.

Le président de l'inidh Alya Diaby, a tout d'abord venté les mérites de la coalition nationale de Guinée droit et citoyenneté des femmes(CONAG/DCF), avant decerner ce prix :<< nous sommes heureux de constater que la parlme nationales des droits de l'homme édition 2019, a été décernée à l'ONG conag/dcf) sans doute, pour récompenser 17 ans d'engagement pour la cause des femmes et des filles.

Et ce, à l'unanimité des membres du jury. Selon les informations contenues dans le procès-verbal de réunion du jury, cette coalition regroupe plus de 15 organisations féminines a réalisé plus de 50 projets en faveur des femmes. Elle est reconnue comme un groupe leader dans la lutte contre les violences faites aux femmes>>, explique t-il.

De son côté, la présidente de CONl'NIDHF), Binta Nabe, a remercié leurs partenaires qui continuent de leurs accompagner pour la mise en valeur "de notre plan stratégique, mais aussi tous les acteurs de la société civile avec les quels nous partageons des objectifs communs",souligne t-elle.

Avant de conclure , la présidente a exprimée sa profonde gratitude au président de l'INDH Alya Diaby, et les membres de l'institutions pour cette initiative de reconnaissance et de motivation des acteurs de défense des droits humains.