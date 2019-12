Congo-Kinshasa: Beni - Le cardinal Ambongo palpe du doigt le calvaire des populations victimes des massacres

Au pied de l'avion à l'aéroport de Mavivi vendredi 27 décembre, le prélat catholique a été accueilli par le gouverneur du Nord-Kivu, qui séjourne également dans la région ainsi que l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, en plus de nombreuses autres personnalités aussi bien politiques que religieuses.

En provenance de Kinshasa via Goma, le successeur de Laurent Monsengwo au cardinalat de Kinshasa était porteur d'un message de réconfort aux victimes des affres de la guerre imposée par l'ADF dans cette contrée.

Fridolin Ambongo a bravé la peur en dépit de l'état angoissant de la sécurité à Beni où des civils tombent régulièrement dans les mailles de l'ennemi et où des attaques ciblées contre les populations sont souvent inattendues.

Quelques heures après son atterrissage, le chef de l'église romaine en RDC, en compagnie des autorités en province, a foncé dans les zones rouges sur la route nationale no 2, où il a visité la cité d'Oicha ( chef-lieu du territoire de Beni) et le village de Mayi-Moya, devenus tous deux théâtres sanglants des incursions rebelles.

D'entrée de jeu, devant la misère des populations dans la zone, l'homme de Dieu a dit sa tristesse et sa consternation vis-à-vis des atrocités qui visent sans cause des citoyens non armés et sans défense.

Pour lui, il est attristant que des gens soient contraints à passer leur nuit hors de leur toit et de leurs champs, que d'autres soient arrachés de leurs proches à cause d'une guerre barbare. Il dit être révolté par ces événements tragiques.

« La première chose, c'est ma tristesse de voir ces paisibles citoyens qui soient contraints à abandonner leurs maisons, leurs villages tout simplement parce qu'il y a un groupe des hors-la-loi qui sèment l'insécurité.

Ça provoque chez moi une tristesse et en même temps une sorte de révolte parce là, il n'y a aucune raison de s'attaquer à ces gens« , dit-il.

Cependant, malgré ce contexte particulièrement difficile et inquiétant, le cardinal appelle les habitants de Beni à ne jamais céder au défaitisme et à la fatalité mais les exhorte à demeurer confiants en Dieu et de travailler en synergie avec les services de sécurité déployés pour y restaurer l'autorité de l'État.

« Mais, il n'y a pas de fatalité, même s'il y a eu ce moment de cruauté, notre espérance chrétienne nous dit que le seigneur n'abandonnera jamais son peuple. Il est important que le peuple ne perdre pas l'espérance et la confiance en leur Dieu. Dieu agit à travers les hommes.

Les prêtres sont là, c'est pour les accompagner, pour symboliser la présence de Dieu au milieu d'eux mais aussi toutes les forces qui sont là, les FARDC, la police, la Monusco« , exhorte le prélat catholique.

Éviter l'erreur

Face à la méfiance accrue entre civils et services de sécurité, essentiellement avec le soulèvement qui a récemment pris de l'ascenseur contre le contingent onusien, le cardinal de Kinshasa tranche. Ce dernier semble pertinemment convaincu que seul le mariage civilo-militaire peut permettre de détruire l'ennemi. Les tirs croisés, des accusations mutuelles entre agents de l'ordre et population profite à l'ennemi, croit-il.

« Il faudrait que la population travaille en synergie, en complicité avec ces forces pour que l'ennemi soit mis en déroute. Toutes ces entités n'ont qu'un objectif commun, sécuriser la région.

Si nous commençons à nous diviser entre nous, à nous accuser mutuellement, nous nous fragilisons mutuellement, l'ennemi sera toujours plus fort. Il est important que nous nous fassions confiance. Surtout de la part de la population, ce serait une erreur de penser que l'ennemi, ce sont les FARDC, la police, la Monusco, c'est une erreur.

Mais aussi de la part des officiels, on commettrait une grosse erreur en pointant de doigt la population locale en disant si le malheur vous arrive, c'est à cause de vous-mêmes.

Que nous sortions de cette tendance pour créer un climat de confiance autour d'un même objectif, je crois que la victoire est à notre portée«

Le cardinal Ambongo, désormais comptable

Après sa visite en région de Beni, le cardinal Fridolin Ambongo ne sera plus pris pour innocent au sujet des faits cruels que subissent les habitants de cette zone. C'est ce qu'estime le député provincial élu du territoire de Beni, Saidi Balikwisha.

Tout en félicitant l'homme de Dieu pour sa bravoure à braver l'insécurité, l'élu provincial lui demande par ailleurs d' influencer le gouvernement national et les partenaires internationaux dans la restauration de la paix à Beni.

A l'en croire, maintenant que ce prélat catholique vient de palper du doigt la réalité de Beni, il a désormais une grande part de responsabilités dans le quotidien des citoyens de la ville et du territoire de Beni.

« Comme le cardinal vient de constater le niveau de la souffrance que la population traverse, qu'il puisse influencer le gouvernement au niveau national et même le niveau international pour que la paix revienne finalement.

Qu'on impose la paix à Beni. Il a lui-même vu et palper du doigt la réalité, d'autres qui sont venus s'arrêtaient à Goma, ils pensent que ce qui se passe à Kinshasa, c'est ce qui se vit ici.

Je remercie le cardinal lui qui a accepté de pénétrer jusqu'aux fins fonds et j'espère qu'il ne va pas arrêter avec les procédures en vue de plaider au sujet des pleurs de ces populations«

Après la région de Beni, le cardinal Fridolin Ambongo devra se rendre à Butembo pour apporter le même message de paix et et d'assurance aux populations frappées par l'insécurité et la maladie à virus Ebola. Dans les 2 villes, des messes qui seront dites par le chef de l'Eglise catholique sont également annoncées.