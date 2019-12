Angola: Le PR nomme un nouveau secrétaire d'État à la Culture

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé vendredi, João Pedro da Cunha Lourenço au poste de secrétaire d'État aux industries créatives du ministère de la Culture, en remplacement de João Domingos Silva Constantino.

Dans un communiqué de presse, la Maison civile du Président de la République déclare que João Domingos Silva Constantino, nommé en octobre 2017, a été licencié à sa demande.

Ce même vendredi, le Chef de l'Etat a limogé deux vice-gouverneurs de la province de Bengo, notamment António Martins, chargé du secteur politique, social et économique, et Domingos Guilherme, des services techniques et infrastructures.

Tous deux occupaient ces postes depuis octobre 2017. En leur remplacement, le titulaire du Pouvoir exécutif a indiqué José Francisco Bartolomeu Pedro, aux fonctions de vice-gouverneur provincial de Bengo pour le secteur politique, social et économique, et tandis qu'Agostinho da Rocha Fernandes da Silva a été nommé vice-gouverneur de la même province pour Services techniques et infrastructures.