Congo-Brazzaville: Royal Antwerp-Anderlecht - Dieumerci Mbokani, l'homme à craindre

Auteur de 14 buts en 19 matchs de Jupiler Pro League, Dieumerci Mbokani sera certainement titulaire dans le onze d'Antwerp qui affronte Anderlecht ce vendredi soir.

L'attaquant congolais, serial buteur avec son club depuis le début de la saison, est devenu un véritable souci pour les équipes adverses. László Bölöni, l'entraîneur d'Anderlecht, est conscient des qualités de Mbokani et compte le surveiller comme du lait sur le feu.

« On va devoir lui accorder une attention particulière. On sait que le jeu de l'Antwerp est basé sur ses qualités et on sait qu'il faut toujours le tenir à l'oeil. Il a encore pris une autre dimension », a-t-il confié dans des propos relayés par So Foot.

Agé de 34 ans, Mbokani n'a pourtant rien perdu de ses qualités de buteurs, même si l'on n'a pas retenu grand-chose de son passage en Ukraine et en Angleterre récemment. Le Léopard congolais est quatrième meilleur scoreur africain de l'année, derrière Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang et est également candidat pour être le Soulier d'or 2019.