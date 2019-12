Afrique: FIBA - Le championnat d'Afrique féminin U18 en Egypte en 2020

Pays à fort potentiel du bsketball continental, l'Egypte abritera une nouvelle compétition FIBA l'an prochain.

La fédération annonce vendredi qu'elle a obtenu l'organisation du Championnat d'Afrique féminin U18.

Le tournoi a lieu au Caire du 10 au 19 juillet. Et devrait réunir une dizaine de pays.

Fiba Africa announces selecting Egypt as the host nation for fiba Africa women u18 championship. The championship will take place in Cairo in the period 10-19 July 2020. @FIBA

#FIBAU18Africa https://t.co/cGU93MBXRR

- Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 27, 2019

En 2018, le Mali a remporté les deux tournois (masculin et féminin).Les compétitions s'étaient tenues au Mozambique pour les filles et au Mali pour les garçons.