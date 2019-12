Ile Maurice: Qualité de l'essence - Le rapport final pas avant 2020

Les jours passent et le public est toujours dans le flou. L'on ne sait pas si une ou plusieurs cargaisons d'essence importées par la State Trading Corporation (STC) sont à la source des pannes et autres problèmes qu'ont connus plus de 200 véhicules depuis fin octobre. Ce chiffre a été recensé par la Mauritius Vehicle Dealers Association.

Ce que l'on sait, c'est que la STC et le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs ont demandé des tests approfondis en Angleterre et que les commanditaires sont déjà en présence d'un rapport préliminaire.

Ce que confirme Jonathan Ramasamy, le directeur général de la STC, que nous avons sollicité hier, jeudi 26 décembre. Toutefois, c'est toujours motus et bouche cousue sur le contenu du rapport.

Le n°1 de la branche commerciale du gouvernement responsable de l'importation de produits pétroliers indique seulement que le rapport final est attendu. «Ce sera au début de l'année prochaine.

Je le transmettrai alors au ministère du Commerce qui, à son tour, prendra des décisions qu'il faut par la suite», souligne Jonathan Ramasamy.

Nouveaux témoignages

Entre-temps, de nouveaux témoignages parviennent à notre rédaction. À titre d'exemple, ce propriétaire d'une Mercedes qui a connu des problèmes avec sa voiture qu'il utilise rarement.

Il avait fait le plein d'essence à une station-service des Plaines-Wilhems à la mi-novembre. En parcourant quelques centaines de kilomètres avec ce réservoir de carburant, il confie avoir noté un léger raté d'allumage au début et qui s'est aggravé.

La semaine dernière, en traversant une jonction au volant de sa voiture, celle-ci a calé et le conducteur a failli être renversé par un véhicule venant en sens inverse.

«Je suis convaincu que les automobilistes risquent d'avoir des accidents graves, voire des pertes de vies humaines, si rien n'est fait par les autorités concernées», constate celui qui a informé officiellement le service clientèle du groupe pétrolier auquel appartient la station-service où il s'est approvisionné.