Ile Maurice: Chantiers 2019 - L'année des réalisations

Beaucoup d'infrastructures ont été achevées cette année. D'autres sont sorties de terre. Le plus grand projet promis à la population a été le Metro Express. Tour d'horizon de ces projets.

Metro Express Phase I

C'est le projet phare de l'année. Le métro est finalement sur les rails après deux ans de travaux. La phase I, entre Rose-Hill et Port-Louis, a été officiellement inaugurée, le 3 octobre au dépôt de Richelieu. Sept stations jalonnent le tracé de 13 km.

Elles sont : la station surélevée de Rose-Hill, Révérend Lebrun Station, Beau-Bassin Station, Nelson Mandela Station, Black River Station, St Louis et Victoria Stations.

Depuis le 22 décembre, avec le lancement sur service passager, de nombreux membres du public se laissent tenter par un voyage gratuit à bord du métro. Ce service deviendra payant à partir du 6 janvier. La première phase a nécessité un investissement de Rs 10 milliards.

Bagatelle Treatment Plant

Même si la promesse de l'eau 24/7 n'a pas encore été réalisée, le Bagatelle Treatment Plant a été complété et inauguré officiellement le 30 septembre. Grâce à une technologie moderne, la station de traitement va traiter 60 000 m3 d'eau par jour provenant du Bagatelle Dam.

Sont concernés les habitants de Trèfles, Stanley, Roches-Brunes, Mont-Roches, Beau-Bassin, Coromandel, Pailles, Les Guibies et Camp-Chapelon. Le réservoir de Bagatelle stocke 15 millions de m3 d'eau.

Le coût du barrage a doublé depuis l'annonce du projet, passant de Rs 3,3 milliards à Rs 6,2 milliards, après que des travaux additionnels relatifs à la nature du sol ont dû être entrepris.

Avec sa station de traitement, le projet a coûté Rs 7,2 milliards aux contribuables. Selon les chiffres compilés par le ministère des Services publics, 302 000 consommateurs sur un total d'environ 375 000 bénéficient d'un approvisionnement en eau 24h/24.

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas

Niché à La Cambuse, l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas est un établissement cinq-étoiles, développé et conceptualisé par Currimjee Hospitality. Ce projet a été longtemps controversé car des écologistes ont voulu y faire barrage.

Mais les promoteurs ont assuré le public que l'hôtel serait conçu et développé dans le respect de l'environnement et du développement durable.

L'hôtel propose 164 chambres et suites, huit villas de luxe avec piscine ainsi qu'un service cinq-étoiles et une gamme complète de commodités, dont l'Anantara Spa, une salle de sport et de fitness et un club pour enfants. Coût de l'investissement : Rs 2, 7 milliards.

Réparation à Terre-Rouge-Verdun

Fin de chantier pour les travaux de réparation du tronçon affaissé à Valton. Il a fallu quatre ans et demi et Rs 485 millions pour réparer ces 300 mètres.

Véritable casse-tête pour les autorités, cette route a coûté des milliards aux contribuables, soit Rs 6 milliards, si l'on ajoute la route Valentina et le bypass d'Arsenal.

Son coût initial, de Verdun à Terre-Rouge, était de Rs 2, 6 milliards. Il est finalement ouvert à la circulation en juillet. Depuis, aucune fissure n'a été décelée sur ce tronçon.

Travaux de stabilisation de la paroi à Ripailles

C'est la firme chinoise Sinohydro qui était chargée des travaux afin de stabiliser la falaise de D4 à Ripailles, en direction du Nord.

Cela, suite à des éboulements qui ont eu lieu à deux reprises, au rond-point de Ripailles. Les travaux ont été complétés en septembre. Coût : Rs 133 millions pour sécuriser la paroi.

Cap Malheureux Bypass

Cette année marque le début des travaux du Cap Malheureux Bypass. Cette route de contournement, longue de 1,2 km, a pour but de rallier la région de Cap-Malheureux, avec une bretelle donnant directement accès à la plage d'AnseLa-Raie. Sur ce tracé, 500 arbres étaient menacés.

Ce qui a levé un tollé auprès des habitants d'Anse-La-Raie. Même l'ancien député Sudesh Rugoobur avait participé au "tree hugging" organisé par le groupe Protect Anse-La-Raie.

Cependant, la Road Development Authority (RDA) et le constructeur ont dû revoir le tracé. Au Parlement, l'ex-ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, avait affirmé que les arbres ne seront pas détruits. Coût de l'investissement : Rs 207 millions.

Home Solar Project

10 000 kits photovoltaïques solaires vont être installés sur le toit des maisons des familles tombant sous le tarif social, sur les cinq prochaines années. Ces familles bénéficient de 50 kWh d'électricité gratuite par mois sur une période de 20 ans. Le 13 décembre, Ricardo Tèche, un habitant de Souillac, a été sélectionné suite à un tirage au sort pour avoir le 1000e kit solaire installé chez lui.

Victoria Urban Terminal

Coup d'envoi des travaux pour remplacer l'ancienne gare Victoria, le 29 novembre. Dans deux ans, le Victoria Urban Terminal sortira de terre. Il comprendra des étals pour 1 000 marchands ambulants. Il est pré- vu que ce terminal urbain permette à environ 200 000 personnes de transiter dans la capitale. Cet ambitieux projet, qui a nécessité un investissement de Rs 1,9 milliard, a été financé grâce à un partenariat public-privé. Le 17 janvier 2019, le consortium a dévoilé la maquette avec ses espaces bureaux, espaces commerciaux, gare routière, aire de stationnement, zone réservée aux marchands ambulants... Autant d'infrastructures pour moderniser et décongestionner la ville de Port-Louis.

Hillcrest Flyover

Une bonne intégration du métro avec le réseau routier. Tel est le but de la construction d'un échangeur le long de l'autoroute M1, à son intersection avec l'avenue Hillcrest. Ceci, dans le cadre de la mise en place de la deuxième phase du Metro Express, sur le tracé Quatre-Bornes-Curepipe, qui devra être opérationnelle en septembre 2021. Le tracé a été finalisé par la RDA, Metro Express Limited et Larsen and Toubro Ltd. Le contrat a été alloué le 7 mai au constructeur Rehm Grinaker Construction Co. Ltd pour un montant de Rs 276 millions excluant la taxe. Les travaux ont débuté le 4 juin et seront complétés fin novembre 2020.

Gestion des eaux usées

Plusieurs projets sont en cours au niveau de la Wastewater Management Authority (WMA). 216 foyers seront connectés à Cité Malherbes. Vient ensuite la phase II du projet à St-Paul, la Résidence Sadally et Valentina. Avec la phase 1 du projet de tout-à-l'égout à Pailles complétée, les travaux sont en cours pour la phase deux, qui consiste à connecter 3 000 foyers. À Grand-Baie, la connexion de 4 000 maisons est en cours et a nécessité un investissement de Rs 2,6 milliards. Selon les chiffres compilés par le ministère des Services publics, les projets en cours permettront de connecter 8 300 foyers.

La Croisette-Grand-Baie Link Road

Début des travaux de La Croisette-Grand-Baie Link Road, qui relie Grand-Baie au rondpoint de La Croisette sur une distance de 1,5 km. La conception a été réalisée par le consultant Servansingh Jadav & Partners Consulting Engineers Ltd. Rehm Grinaker Construction Co. Ltd est chargé des travaux, qui ont débuté le 16 mai. Au coût de Rs 81,3 millions excluant la taxe, il est prévu que la construction de cette nouvelle route prenne fin en mars 2020.

La Parking Tower à Ébène

Construit par Laxmanbhai & Co. Ltd, principal actionnaire d'Ébène Car Park Ltd, cette tour abritera 930 aires de stationnement sur six niveaux. Il était prévu que la construction soit achevée cette année. Ce ne sera pas le cas. Valant Rs 400 millions, ce projet a été mis au placard deux fois. La Parking Tower fait désormais partie de l'Urban Regeneration Framework d'Ébène. Avec sa construction, Landscope Mauritius espère solutionner le problème de parking à Ébène.

Projet sous le Road Decongestion Programme

Trois projets sont en cours sous le Road Decongestion Programme (RDP) pour fluidifier la circulation. Il s'agit de la construction de la route A1-A3, reliant Chebel à Gros-Cailloux. La Road Development Authority (RDA) a investi Rs 263 millions pour ces travaux, entrepris par Gamma Construction Ltd. À l'ouverture de cette route, elle reliera le pont autoroutier d'une distance 1,1 km et qui comprend un pont suspendu de 350 m de long et 90 m de haut, entre Chebel et Sorèze. Son coût est de Rs 2,6 milliards. Autre projet en cours sous le Road Decongestion Programme (RDP) est l'échangeur de Pont-Fer-Jumbo-Dowlut au coût de Rs 1,5 milliard.

Jinfei

Imposant, avec ses six piques pointant vers le ciel. Sa cage d'ascenseur en forme d'un diamant ou polygone. L'Eden Garden Culture and Entertainment Square, qui s'étale sur une superficie de 14 337 m2 , a pris deux ans pour être achevé. L'architecture de la grande salle s'inspire de bateaux à voile. Elle peut accueillir 600 personnes pour des mariages et des conférences, entre autres. Le tout, pour un investissement de Rs 30 milliards.

La nouvelle route de Tamarin

Ce village de l'Ouest est métamorphosé depuis la construction d'une nouvelle route à Cap Tamarin. Après des contestations, les travaux ont démarré en octobre 2018 par le groupe Trimetys, qui a retenu le constructeur Transinvest Construction Ltd pour les travaux autour de cet axe routier. Ce projet, qui a nécessité un investissement de Rs 550 millions, est ouvert à la circulation depuis le 16 décembre.

CEB : deux fermes photovoltaïques

Cette année a vu le lancement de deux fermes photovoltaïques. La CEB Green Henrietta PV Farm de 2 MW, opérationnelle depuis le 4 avril, et l'Henrietta PV farm de 17 533, lancée le 22 avril.