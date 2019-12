Gabon: Dénis Bouanga - Des éloges à l'endroit de Pierre-Emerick Aubameyang

Dénis Bouanga a une grande admiration pour son capitaine en sélection Pierre-Emerick Aubameyang.

Plusieurs observateurs disent que le joueur de Saint-Etienne connait la même trajectoire que l'attaquant d'Arsenal. La raison est toute simple, les deux joueurs se sont révélés à Saint-Etienne.

Joueur moyen à Nimes, Bouanga a complètement changé de statut quelques mois après avoir signé chez les Verts.

Une performance qui pourrait confirmer les analyses des observateurs. Un destin lié peut être mais le joueur n'a pas cessé de tarir d'éloges à Aubameyang dans un entretien avec le site de Saint-Etienne.

« On se connaît depuis longtemps. Il est de Laval et je suis du Mans, deux villes assez proches géographiquement. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me demandais s'il me connaissait.

Pour moi, c'était comme une idole, mais je ne savais pas s'il avait déjà entendu parler de moi. Non seulement c'était le cas, mais il m'a même demandé de venir avec lui en sélection !

Sa carrière est incroyable. Il a vécu des moments difficiles, mais quand on voit son parcours, on ne peut être qu'admiratif. Je me suis vraiment rendu compte de son aura en Afrique.

J'ai en mémoire un match amical au Mali : les Maliens voulaient tous une photo avec lui ! Il avait un dispositif de sécurité rien que pour lui. Il est encore très attaché à l'ASSE. Il sait que sa carrière a vraiment décollé ici. C'est un exemple pour moi », a-t-il révélé.

Notons qu'en sélection, Dénis Bouanga et Aubameyang s'entendent à merveille. Ceci répond à l'adage qui dit que les talents reconnaissent d'autres talents.