Algérie: Décès d'Ahmed Gaïd Salah - Des vétérans de l'APN et des citoyens affluent à Aïn Yagout pour présenter leur condoléance

Des vétérans de l'Armée nationale populaire (APN) et des citoyens venus de plusieurs wilayas ont afflué vendredi au village natal du vice ministre de la défense nationale, chef d'état major, feu Ahmed Gaïd Salah à Gabel Yagout dans la commune d'Aïn Yagout à Batna pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt.

Prés de 800 citoyens dont 300 retraités et anciens combattants de l'APN ainsi que des réservistes sont arrivés à Aïn Yagout et ont improvisé une marche depuis l'entrée de la commune jusqu'à l'école coranique et la zaouia, Si Othmane Ahmed Gaid dans le ville de Gabel Yagout, sur 1km scandant "Djeich, chaâb khaoua khaoua" (Armée et peuple sont frères) et "Tahya Jazair" (Vive l'Algérie).

Les présents, parmi lesquels des compagnons d'armes du défunt, général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire (ANP), ont évoqué sa participation à la Guerre de Libération et ses efforts déployés après l'indépendance de l'Algérie pour former une armée moderne. Ils ont loué également sa sagesse, son acharnement et ses efforts pendant des mois pour permettre à l'Algérie de dépasser sa crise "sans effusion du sang et dans le respect de la Constitution".

Un ancien combattant des Guerres du Moyen Orient 1967-1973, Salah Bala de Biskra a témoigné de son côté de "la bravoure et du courage" de feu Ahmed Gaïd Salah, lors de ces faits d'arme.

Les présents ont accompli la prière du Dohr à la zaouia Si othmane Ahmed Gaïd avant de signer le registre des condoléances, ouvert pour tout visiteur à la tente installée, à proximité de la zaouia.

Le village Gabel Yagout continuait dans l'après midi d'accueillir des centaines de citoyens, venus de toute part présenter leurs condoléances et exprimer leur sympathie à la famille du défunt et à ses proches. Les habitants du village ont à cette occasion fait montre d'hospitalité reflétant l'esprit de solidarité qui caractérise le peuple algérien dans de telles circonstances, a-t-on constaté.