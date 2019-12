Madagascar: Consulat honoraire de Géorgie - Un Père Noël rend visite aux enfants malades

Sur l'initiative du Consulat honoraire de Géorgie à Madagascar, un père Noël est venu rendre une visite surprise aux enfants malades dans deux hôpitaux malgaches à la veille de la fête de la Nativité.

Père Noël est venu avec un sac rempli de cadeaux à l'hôpital Mère et Enfant à Tsaralalàna et aux services oncologie infantile et chirurgie viscérale infantile de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha le jeudi 19 décembre. En tout, une centaine d'enfants de 0 à 15 ans ont pu bénéficier de ces cadeaux.

Des cadeaux sur-mesure. Les cadeaux apportés par ce père Noël ont été confectionnés en fonction de l'âge et du sexe de chaque enfant. Ces enfants étaient particulièrement heureux de recevoir les nombreux jouets malgré leur état de santé.

Comme cadeaux, les petits malades ont eu des hochets, des poupées, des voiturettes, des jeux de société et bien d'autres encore.

Et en plus des jouets, ils ont également reçu des produits alimentaires comme du lait en poudre, du blé, de la farine de maïs, des friandises, biscuits et bonbons, ainsi que des couvertures.

Pour le consulat honoraire de Géorgie à Madagascar, cette action vise à donner du courage et du réconfort à ces enfants malades qui, malheureusement, ne pourront pas fêter Noël en famille chez eux.