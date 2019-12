Madagascar: Ajesaia - Une nouvelle branche s'installe à Mampikony

L'Association des jeunes sportifs de l'avenir inter-arrondissement (Ajesaia) élargie sa présence territoriale dans la région Sofia. Une nouvelle branche du club vient ainsi d'être inaugurée, hier, dans la commune urbaine de Mampikony.

C'était la fête hier à Mampikony. La commune a bénéficié d'un projet d'installation du nouveau club de football de l'Association des jeunes sportifs de l'avenir inter-arrondissement (Ajesaia).

Le capitaine des Barea, Abel Anicet Andrianantenaina a honoré l'événement par sa présence, en tant que parrain de l'Ajesaia Mampikony. Le joueur, natif de la région, a été accueilli par une liesse populaire dès son arrivée et ce jusqu'au stade municipal de Mampikony où s'est déroulée l'inauguration officielle.

Rappelons que le milieu de terrain du club bulgare de Ludogorets est né dans ce district le 13 mars 1990 et a touché ses premiers ballons avec l'Ajesaia Tana à l'âge de 13 ans.

En 2003, il joue son premier match à l'extérieur avec son club et marque son premier but international, à l'occasion du mondial » Pupilles de Plomelin » en France.

Malheureusement, Abel Anicet et ses camarades ont été battus par le FC Metz en demi-finale à la séance de tirs au but. Aujourd'hui, il est devenu la fierté du club et de tous les malgaches.

A l'occasion de l'inauguration du club, le capitaine des Barea a promis d'ouvrir une école de football dans ce district, pour honorer sa ville natale.

La journée d'hier fut marquée par divers événements. A 9h, tout le monde était présent pour prendre part à la fête.

Peu après, le président national de l'Ajesaia, Jasmina Andrianantenaina a annoncé l'ouverture officielle de la cérémonie, suivie du discours du président de l'Ajesaia Mampikony. Ce dernier a déclaré être prêt à contribuer au développement du football dans le district.

Le slogan du Club » Tsy angovo fa teknika », se traduit littéralement : « pas d'énergie mais de la technique ». Apres le défilé des joueurs, un match de gala opposant l'équipe élite de l'Ajesaia à l'As Justice, une équipe de la première division locale a clôturé l'événement.

Entre autres, pour ses palmarès, l'Ajesaia a déjà été sacré deux fois champion de Madagascar en 2007 et 2009, et a remporté la Coupe de Madagascar en 2006. Le club a également arraché deux fois la super Coupe de Madagascar en 2007 et 2009, ainsi que le mondial de football pupilles en 2005. Ce club possède environ 500 joueurs dans toute l'Ile et a pu former environ 20 joueurs malgaches qui sont devenus des footballeurs professionnels.