Algérie: Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes à Blida

Alger — Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté vendredi, à Blida, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 27 décembre 2019, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Blida/1 RM, tandis qu'un autre détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté, à Ouargla/4 RM, cinq (5) individus, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, et une quantité de munitions, et saisi 10 kg et 112g de kif traité et une somme d'argent estimée à 130 millions et 300.000 centimes", a précisé le MDN.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, "ont intercepté 5 narcotrafiquants et saisi 60 kilogrammes de kif traité, à Tlemcen/2 RM et Tizi Ouzou/1 RM".

D'autre part, un détachement de l'ANP, "a arrêté, à Djanet/4 RM, dix (10) orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, tandis que des garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à Oran/2 RM, alors que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen/2 RM et Béni-Ounif /3 RM".