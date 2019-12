Guinée: 5ème réunion du CIP

Le National Démocratic Institute (NDI) ne cesse de multiplier son soutien à la Guinée à l'instar des élections législatives prévues le 16 février 2020.

Ce samedi 28 décembre 2019, l'institution d'appui aux élections a une nouvelle fois réunion les partis politiques, des membres du département de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la société civile et la CENI pour échanger sur la consolidation des données du fichier électoral dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Cette rencontre marque la cinquième réunion du Comité Inter-Parties (CIP). Principalement, elle vise informer et échanger sur la consolidation des données du fichier électoral, le processus d'affichage et de correction des listes provisoires, l'identification, la création et l'actualisation des centres et bureaux de vote.

Dans son intervention le représentant résident de NDI en Guinée a déclaré que les réunions inter-parties ont pour objectif de promouvoir les échanges et le dialogue entre les parties prenantes aux élections enfin de trouver de solutions aux différents problèmes ou difficultés que rencontre le processus électoral.

« La cinquième réunion qui se tient aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de faciliter les échanges entre acteurs autours du processus de révision du fichier électoral qui vient de s'achever.

Il y a eu des divergences autour de ce processus et nous sommes tous informés qu'il y a des griefs qui sont autour de ce processus en termes d'enrôlement de mineurs, en termes de difficultés d'enrôlement ici et ailleurs.

Or tout le monde le sait que le fichier électoral est l'élément central pour la crédibilité des élections et le CIP a pour vocation d'encourager la transparence et l'inclusion de tous les acteurs dans le processus.

C'est pour cela que le NDI, ces moments de fin d'année soutient la tenue de cette réunion pour que la CENI puise apporter des informations fiables aux différents acteurs sur la manière dont ce processus est conduit surtout les griefs qui sont portées au processus.

Des réponses que la CENI compte apporter en cela et surtout les tables d'affichages et de correction du fichier.

Il est très important que les bons électeurs se retrouvent dans le fichier parce que c'est seulement eux qui iront aux urnes le 16 février prochain et donc, le présent CIP ne se déroute de cet objectif premier qui est de créer un esprit favorable à la transparence et à l'inclusion au processus électoral.

Le NDI ne cesse de le dire que les élections sans la transparence ne servent à rien », a indiqué Paul AMEGAKPO.

De son côté la directrice du département fichier électoral de la Commission Electorale Nationale Indépendante a souligné que c'est dû à l'engagement que la CENI elle-même s'est fixée c'est-à-dire l'élaboration du fichier électoral.

« Nous avons acquis un outil qui a été validé après l'enrôlement sur le terrain qui était la détection des présumés mineurs. Parce que dans la base de données, nous n'avons personne qui s'est enrôlé qui soit moyen de 18 ans. Tout le monde a fourni des pièces qui prouvent qu'ils ont 18 ans ou de plus.

L'outil part sur l'analyse faciale des électeurs et nous identifie les présumés mineurs selon les intervalles des âges de 12 à 14 ans ou à 16 ans. Donc, ce travail va être finalisé.

Nous allons complètement invalider ces présumés mineurs. Nous avons jugé nécessaire de repousser la date d'affichage des listes électorales provisoires afin que le fichier qui va sortir soit un fichier débarrassé de tous soupçons liés à l'enrôlement des mineurs sur notre base de données », a précisé Mme Camara Djenabou Touré.