Ile Maurice: La passagère - «L'ambulance est venue une heure après»

Baby Jeewoonarain, 53 ans, n'est pas près de reprendre le métro de sitôt. Rencontrée sur son lit d'hôpital à Candos, hier aprèsmidi, cette habitante de Palma, à Quatre-Bornes, se dit toujours traumatisée après avoir été blessée lors d'un trajet à bord du Metro Express. Retour sur cette journée qui devait être, en fait, une sortie en famille.

Jeudi 26 décembre. Baby Jeewoonarain et dix membres de sa famille sont de sortie pour une journée de détente. Ce jour-là, ils prendront le Mauricio pour la première fois. À l'aller comme au retour.

«C'est nouveau, tout le monde veut le prendre. On est donc arrivés à Rose-Hill vers les 8 h 30 et on a pris le métro une quinzaine de minutes plus tard.

À Port-Louis, on a marché un peu, avant de reprendre le métro vers 12 h 45. Contrairement à l'aller, on n'a pas eu de place assise au retour. Moi, j'avais attrapé une barre en acier», relate la quinquagénaire qui a déjà pris le métro en Inde.

D'enchaîner qu'à la hauteur du poste de police à Beau-Bassin, une voiture a fait fi des feux de signalisation et a poursuivi sa route alors qu'arrivait le tram. «Mo'nn anvolé. Mo'nn sorti kot mo ti été, mo'nn tonb trwa met pli lwin. J'étais dans un état de choc. Je n'arrivais pas à parler.

Policier, steward, passagers ont accouru vers moi. Ma nièce leur a dit de me laisser tranquille pendant un moment vu que j'étais en état de choc. Après quelque temps, ils m'ont aidée à m'asseoir sur un siège.

Déjà que je souffre de rhumatisme et que le médecin m'a demandé de faire très attention à ne pas faire de chute... » raconte Baby Jeewoonarain.

Quant au tram, poursuit notre interlocutrice, il ne pouvait s'arrêter. «Toutefois, arrivé à la station de Rose-Hill, le train captain est venu me voir et est resté à mes côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.

Soit une heure plus tard. Si le train captain n'avait pas freiné brusquement, la vie des quelque 300 passagers à bord allait être en danger.

Le responsable c'est le chauffeur irresponsable. J'ai appris qu'il a présenté des excuses. Exkiz se zis enn mo. Si mo fami ti perdi mwa, eski sa exkizla ti pou retourn mwa mo lavi? Il y a des fous sur la route», déplore la quinquagénaire.

Solutions aux manquements

Tout en affirmant que le métro est un plus pour Maurice, Baby Jeewoonarain est d'avis qu'il y a des manquements.

Elle propose l'installation d'une trousse de premiers soins, une équipe qualifiée en premiers secours à chaque station ou encore l'installation des barrières à des intersections afin de prévenir des accidents et incidents de la sorte, justement.

«Comme je souffre aussi de crises d'épilepsie, mon médecin m'a dit que j'ai eu de la chance de n'avoir pas fait une crise à ce moment-là... »

Sans compter que le mois dernier, elle avait été hospitalisée car elle n'arrivait pas à marcher. Selon la quinquagénaire, c'est sa foi qui l'a sauvée. «Mo koné mirak ekzisté. Heureusement que ce n'est pas plus grave.

J'ai eu des coups sur diverses parties du corps. On m'a gardée sous observation, et on a effectué des scans. Je devrais avoir les résultats, demain (NdlR : ce samedi)», confie-t-elle.

Depuis l'incident, Baby Jeewoonarain ne cesse de recevoir des appels. Notamment celui du ministre du Transport et du métro léger. Selon ses dires, ils se connaissent depuis très longtemps vu qu'ils sont tous deux actifs dans le social depuis longtemps. «Il a pris de mes nouvelles et s'est dit attristé par rapport à ce qui s'est passé. Il a aussi déclaré qu'il faut prier beaucoup. Le ministre a ajouté qu'il y a des manquements et qu'il faut améliorer les choses», affirme notre interlocutrice.

Pour rappel, une journaliste de l'express avait perdu l'équilibre lorsque le tram avait freiné brusquement, juste avant d'entrer à Beau-Bassin, lors du lancement du free passenger service. Alan Ganoo, lui a alors demandé de quel journal elle était. Quand elle le lui a dit, le ministre avait rétorqué ceci : «Ça ne m'étonne pas.» Comme si elle l'avait fait exprès... Cependant, il a reconnu que le tram a freiné brusquement.

Sollicitée, Metro Express Limited explique que lorsque l'incident s'est produit jeudi, le train captain a informé l'Operational Control Centre de Richelieu, et a reçu les instructions nécessaires de poursuivre sa route jusqu'à la station de Rose-Hill. Ce, selon la pratique internationale du protocole de sécurité. L'Operational Control Centre a aussi activé le protocole de sécurité pertinent dans de telles situations en informant les services d'urgence et les Station Support Officers de Rose-Hill immédiatement.