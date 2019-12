Congo-Brazzaville: Gare aux produits vendus à la hâte à la fin de l'année !

De nombreux commerçants ne se gênent pas de vendre à bas prix des produits ayant dépassé la date péremption à chaque fin d'année.

Au mois d'octobre passé, dans certaines alimentations et boucheries, les boîtes de conserve, la viande, les poissons et les poulets avaient des prix quelque peu élevés. Mais brutalement ces prix ont baissé au milieu du mois de décembre. Et ces produits sont exposés en des stocks considérables devant des commerces.

Et quand on interroge ces commerçants, ils sortent comme argumentaire : «Nous le faisons pour que ces produits soient vite écoulés, car il y a d'autres stocks qui vont bientôt arriver ».

Cet argumentaire est un trompe-l'œil, car quand on passe au peigne fin ces produits, on constate que certains n'ont plus d'étiquettes qui rassurent sur la date de leur utilisation.

Ce comportement est observé chez les commerçants du vestimentaire, des matelas et autres objets de la literie.

Ces gens-là, au su et vu de tous, exposent à l'air libre pour la vente, des objets à usage unique et ménagère ayant servi dans d'autres ménages. Ces produits d'occasion portent plusieurs microbes dangereux pour la santé humaine.

Dans certaines boucheries de nos localités et villes, là où des kilos et demi-kilos de viande et de poisson coûtaient cher aux mois précédents, notamment août, septembre et octobre, des enseignes lumineuses appellent la clientèle à se procurer vite de ces viandes et poissons puisque les prix sont passés du double au simple.

Et la question que l'on se pose est la suivante : « Est-ce que ces aliments sont de bonne qualité ? » Réponse : personne ne le sait, car aucune certification ne rassure les acheteurs.

Les aliments périmés, par exemple la viande hachée, précise Corinne Ayache, augmente le risque de développement de bactéries comme la salmonelle, la listeria et les staphylocoques qui provoquent des sévères troubles digestifs. C'est cela la réalité !

Disons-le sans langue de bois, des commerçants de boissons alcoolisées, de divers liqueurs et whiskys sont passés maîtres dans ce commerce bizarre, surtout dans ces moments de fin d'année. Les dates de fabrication et de péremption de ces boissons ne sont pas connues.

Et quelques rares emballages sont expressément enlevés par ces vendeurs en connaissance de cause.

Ce qui est vrai, la plupart de ces produits vendus de façon pêle-mêle, surtout en période de fin d'année, sont impropres à la consommation à cause de leur état de dégradation.

Ceci étant, gare à ces objets exposés ici et là pour la vente surtout en ces moments de fin d'année, car ils ne sont pas tous de bonne qualité.

De la même manière que le matelas usé cause des ennuis sanitaires au deuxième acquéreur, l'aliment périmé cause aussi de l'intoxication alimentaire à tout acheteur. Soyons tous vigilants, car ces « malintentionnés » sont bien là et sortent déjà leurs produits dégradés vendus à bas prix. Suivez mon regard !