Congo-Brazzaville: Science - Les centres de recherches transformés en instituts

Le parlement a adopté, au cours du dernier trimestre 2019, les lois relatives à la mise en place d'un nouveau dispositif du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique qui vise à améliorer le rendement de la recherche au profit de la population.

Le ministre en charge de la Recherche scientifique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a salué le passage de tous les centres de recherche en instituts de recherche.

Ainsi, il a convié les acteurs du département à s'engager sur le chantier pour que les résultats de la recherche soient mis à la disposition du peuple.

Concernant la préoccupation du financement de la recherche, le ministre a assuré que les conditions seront réunies pour générer des fonds, mais il faut l'existence des instruments qui sont les instituts mis en place.

« Ceux qui sont sensés faire la recherche dans notre pays existent, il est question de les encourager. La recherche dans notre pays a toujours existé et aujourd'hui nous pouvons continuer et l'améliorer », a déclaré Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique comprendra désormais les instituts et agences suivants, créés en 2019 : l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (ANVRI), l'Institut géographique national (IGN), l'Institut national de documentation et d'information scientifique et technique (INDST), l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie (INRSIIT), l'Institut de recherche et d'études en sciences sociales et humaines (INRESSH).

D'autres structures de recherche ont été créees en 2012, notamment l'Institut national de recherche en science de la santé (IRSSA), l'Institut national de recherche agronomique (IRA), l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN) et l'Institut national de recherche rorestière (IRF).