Congo-Brazzaville: Le PCT face aux nouveaux défis

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Ngolo, a indiqué le 27 décembre, à l'ouverture du cinquième congrès ordinaire, que le deuxième cinquantenaire doit être celui du combat soutenu visant à « révolutionner l'existence des filles et fils du Congo. »

Les travaux du cinquième congrès ordinaire du PCT se sont ouverts ce vendredi au Centre international de conférences de Kintelé sur le thème : « Membres et sympathisants du Parti congolais du travail, en cette année du cinquantenaire, ensemble, dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux Parti ; relevons, sous la très haute conduite du camarade président Denis Sassou N'Guesso, les défis du développement de notre pays ».

En effet, les assises regroupent environs deux mille délégués venus de tous les départements du pays, ainsi que de la Diaspora.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général du PCT a rappelé que le thème retenu astreint cette formation politique à de nouveaux engagements vis-à-vis du peuple congolais. « Il nous faut aujourd'hui donner plus de résonnance aux valeurs qui ont fondé l'intimité entre les citoyens du Congo et le PCT.

Le serment prêté, à sa naissance, par le PCT était de servir, servir toujours et mieux servir le peuple afin de le conduire à la liberté, à l'épanouissement, au bonheur et à la prospérité dans la justice et la paix », a rappelé Pierre Ngolo, invitant les congressistes à se donner pour préoccupation majeure comment rendre le parti plus proche et plus représentatif du peuple.

Il a, par ailleurs, souligné l'exigence pour les cadres et militants du PCT de mettre, dans leur réflexion sur l'avenir, en exergue, la nécessité d'une autonomie financière du parti. « L'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières », a-t-il précisé.

En effet, le cinquième congrès ordinaire du PCT se tient dans un contexte marqué par la persistance de la crise économique et financière.

Selon Pierre Ngolo, la nouvelle page de l'histoire du Congo qui engage l'ensemble des forces dans des initiatives diverses visant la relance et la diversification de l'économie, place les membres et cadres du PCT face à de grands défis.

« Nous devons vaincre la crise, rassurer les Congolais quant à leur avenir. Les Congolais doivent accéder au bien-être auquel ils aspirent tant.

C'est de la responsabilité du PCT de porter le peuple congolais à la réalisation de ses rêves d'une société démocratique, développée où il fait bon vivre », a-t-il martelé, insistant sur la discipline, la tolérance, l'unité et la camaraderie qui doivent régner tout au long des travaux.

S'agissant de l'actualité nationale dominée par la probable convocation d'une concertation, il a rappelé que le PCT qui a érigé le dialogue en un principe de gouvernance, demeure ouvert à une telle offre s'inscrivant dans le strict respect des lois et règlements de la République.

Notons que la cérémonie d'ouverture a connu la présence des représentants de certains partis politiques étrangers.

C'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) de la République démocratique du Congo, du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), du Parti démocratique de Guinée Equatoriale (PDGE).

D'autres partis comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Front patriotique rwandais et le Parti communiste chinois ont été représentés par les ambassadeurs de ces pays.