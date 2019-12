Togo: Bataka se lance un nouveau défi - Toucher 1000 jeunes entrepreneurs agricoles par commune

Les rideaux sont tombés ce Samedi 28 Décembre 2019 sur la 23ème édition de Telefood, au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre l'ENI d'Adéta (préfecture de Kpélé), où se tenait depuis le 16 Décembre déjà la formation d'environ 1400 jeunes et femmes, acteurs de la chaine de valeur agricole du Togo.

Plusieurs interventions ont meublé cette cérémonie. Plus que satisfait de la formation apportée aux désormais futurs entrepreneurs agricoles, qui se sont imprégnés des dispositions pratiques et théoriques indispensables pour leur permettre de mener au mieux leurs activités, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noël Koutéra Bataka, s'est lancé un nouveau défi : former 1000 jeunes aux jeunes entrepreneurs agricoles par commune du Togo soit 117.000 jeunes entrepreneurs agricoles dans les 117 communes que compte le pays.

Cette cérémonie apothéose à laquelle prenait part la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Tsègan, marraine de l'évènement, a été aussi l'occasion pour M. Bataka de rappeler l'objectif aussi bien du gouvernement, que de son département qui est celui de « ne laisser personne au bord de la route, mais faire de tous les acteurs de la chaine de valeur agricole togolaise des entrepreneurs agricoles » en entier.

Quant à la première responsable de l'Assemblée nationale, a, dans un mot aux apprenants, insisté sur la valeur de la formation reçue qui doit leur permettre de ne plus croiser les bras et attendre leur salut venir de quelque part mais se mettre en action pour sortir de la dépense économique et financière.

Pour consolider la formation reçue et assurer la continuité des actions, avec la technologie, dans la dynamique du projet Simulgames, des tablettes ont été distribuées aux responsables des coopératives. Il s'agit d'une tablette dotée de logiciel qui leur permettra à travers des jeux pratiques de simuler tout ce qu'ils ont ou auront à faire dans l'exercice champêtre.

Des mots des responsables de Cerco, Dr Alain Kapo Chichi, qui fut le moteur essentiel de la formation de ces jeunes gens estimés à 1400, du représentant du Coordonnateur du Système des Nations Unies au Togo, Oyetunde Djiwa, et Yannick Jouannin, Directeur de Simulgames, une bonne base est posée pour le développement de l'Agriculture.

Cette cérémonie apothéose a été également l'occasion de constater et aussi de déguster les fruits des efforts fournis par certains de ces jeunes apprenants, de certaines coopératives, de découvrir les business plans de certains d'autres. Pour l'occasion, des attestations et autres prix ont été attribués aux meilleurs.