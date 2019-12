Algérie: Programme national de reboisement - Près de 2 millions d'arbustes plantés

Alger — Près de 2 millions d'arbustes tous types confondus ont été plantés depuis le lancement du programme national de reboisement (PNR), placé sous le thème "Un arbre pour chaque citoyen", visant à planter 43 millions d'arbres (octobre 2019-mars 2020), a indiqué samedi le directeur général des Forêts Ali Mahmoudi.

"Près de 2 millions d'arbustes de différentes espèces ont été plantés à ce jour sur une superficie de 2000 ha, au titre du programme de reboisement visant à planter un total de 43 millions d'arbres à travers les différentes wilayas", a déclaré M. Mahmoudi à l'APS, en marge d'une opération de boisement, lancée à "Dounia parc" (Dely Brahim), au titre du programme de sensibilisation "mon environnement vert 4" de la Direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès vient en tête, avec plus 360 000 arbrisseaux plantés, contre 70 000 à 80 000 pour les wilayas du centre, à l'image d'Alger, Boumerdes et Tizi Ouzou, a-t-il ajouté, déplorant un faible taux de boisement dans les wilayas du sud.

Affirmant que l'Etat avait mobilisé tous les moyens matériels et humains pour concrétiser ce projet qui vise la mise en valeur des forêts algériennes, le même responsable a salué la contribution des associations de la société civile activant en matière de protection de l'environnement et des investisseurs privés qui assurent le financement de l'opération.

S'agissant des types de plants et d'arbrisseaux à planter, le responsable a souligné que l'opération de boisement se fera conformément à des études effectuées par des techniciens spécialistes et dans le respect des normes fixées en fonction de la nature du sol et du climat marquant chaque région.

Plusieurs espèces d'arbres (fruitiers et non fruitiers) seront plantés, dont des amandiers, des noyers, des pins, des chêne-liège, des chênes, des oliviers, des caroubiers et des châtaigniers, a-t-il indiqué, précisant que les arbrisseaux sont importés des pépinières relevant des différentes directions locales des Forêts.

Il a salué, également, l'appui chinois au PNR 2019-2020, encadré et mis en œuvre par les services des Forêts en collaboration avec le Groupe génie rural (GGR) et les représentants de la société civile, consistant en une donation de 200.000 arbrisseaux et arbustes.

Par ailleurs, le même responsable a fait état de la réception, la semaine dernière, de cinquante-trois (53) véhicules légers (VL de 08 sièges) produits par la société algérienne de fabrication de véhicule de Mercedes Benz (SAFAV-MB), relevant du ministère de la Défense.

Acquis en application des décisions du Gouvernement, ces moyens et équipements permettront à l'Administration des forêts, à partir de la prochaine saison estivale (2020), de renforcer ses capacités sur le terrain par 10 nouvelles colonnes mobiles en appui à celles déjà existantes (10 colonnes mobiles), qui seront réparties à raison de deux colonnes pour chaque wilaya sur une liste de 40 wilayas les plus touchées par les incendies.

Un concours de recrutement (1.200 postes) a été organisé ce samedi dans deux spécialités en rapport avec le domaine des forêts, et ce en collaboration avec les universités de Médéa, Jijel et Batna, a encore révélé le même responsable.