Afrique: CAF-C1 - Mazembe rassure face à Premeiro, V.Club résiste face à Espérance de Tunis

Le week-end a été assez positif pour Mazembe et V.Club à la phase des groupes de la Ligue des champions. Mazembe est allé accroché Primeiro do Agosto en Angola pour assurer sa première place après trois journée, et V.Club a tenu en échec l'ogre Espérance de Tunis, double champion d'Afrique.

Deux clubs de la RDC ont disputé, le vendredi 27 décembre, en déplacement leurs matchs de la troisième journée de la phase des groupes de la 24e édition de la Ligue des champions d'Afrique.

Au stade du 11 novembre de Luanda, le TP Mazembe de Lubumbashi a imposé un résultat d'égalité d'un but partout au club angolais de Primeiro do Agosto. Mazembe a rapidement ouvert la marque dès la 8e minute sur une tête somptueuse du Zambien Rainford Kalaba, reprenant un superbe centre du meneur de jeu Glody Likonza.

Mais les Angolais ont égalisé quatre minutes plus tard par Mabululu sur une faute de main non ferme du gardien de but Sylvain Gbohouo qui a mal renvoyé la tête du défenseur et capitaine angolais Massunguna.

Le destin de la partie a donc été réalisé dans le premier quart d'heure du match. Il n'y a eu plus de but jusqu'à la fin d'une partie légèrement dominée par les joueurs du coach Pamphile Mihayo Kazembe qui ont cependant manqué un peu de fluidité et de créativité offensive, les attaquants Muleka, Tshibangu étant aux prises avec une défense dirigée par l'international congolais Bobo Ungenda. Mazembe finit toutefois la manche aller de son groupe en leader avec sept points, devant Zamalek, Zesco Utd de Zambie. Primeiro do Agosto est lanterne rouge. Le prochain match des Corbeaux de Lubumbashi est prévu pour le 11 janvier 2020 à Lubumbashi contre la formation angolaise en quatrième journée.

Le premier point de V.Club...

Deuxième club congolais engagé en phase des groupes de la C1 de la Confédération africaine de football (CAF), V.Club a obtenu un match nul inespéré de zéro but partout au stade Radès de la capitale tunisienne face à l'Espérance sportive de Tunis. Les joueurs de Florent Ibenge étaient sur deux défaites de suite dans cette compétition, face à la Jeunesse sportive de Kabylie à Tizi-Ouzou en première journée et devant le Wydad Athlétique club de Casablanca à Kinshasa. Aussi ne pouvaient-ils pas se permettre de perdre, synonyme d'élimination. Déjà avant le match, le discours de l'entraîneur Florent Ibenge a subtilement semblé démobilisateur, indiquant que l'objectif de V.Club a été d'accéder à la phase des groupes et que la suite n'est que du bonus. Mais d'une autre façon, cela a été un discours motivateur, car les joueurs semblaient n'avoir plus rien à perdre. Et Espérance a manqué d'arguments au cours de cette rencontre, le club tunisien qui revient fraîchement de la Coupe du monde des clubs, éliminé dès le premier tour.

Le gardien de but Nelson Lukong, Ava Dongo, l'Ivoirien Zana Coulibaly, le Malien Ouattara, Yannick Bangala, Ernest Luzolo Sita, Zemanga Soze, Mukoko Tonombe, le Ghanéen Zakaria Mumuni, Tuisila Kisinda Rossien et César Manzoki ont commencé la partie du côté de V.Club. A la 66e minute, Jésus Moloko Ducapel est entré à la place de Tuisila Kisinda, Ayitshela Wango Mbabu a remplacé Zakaria Mumuni à la 74e minute et Fiston Mayele a pris la place de César Manzoki à la 90e minute. A la fin, V.Club engrange un point important, en attendant le début de la phase retour le 11 janvier 2020 à Kinshasa contre la même formation tunisienne d'Espérance, ensuite les deux autres adversaires du groupe, WAC et JSK. Au classement à la fin de la manche aller, V.Club est dernier avec 1 point, dans un groupe dominé par Espérance de Tunis (sept points), WAC (six points) et JSK (trois points).