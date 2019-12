Ile Maurice: Les Mauriciens à cheval sur le grand nettoyage de fin d'année

À l'approche de la nouvelle année, la tradition de faire le ménage de fond en comble pour s'y sentir mieux est respectée. Certains ont terminé leurs tâches depuis plusieurs semaines tandis que d'autres admettent être en retard. Rencontre dans les rues de la capitale.

Stéphane Prudent, père célibataire et conseiller en assurance, est ravi que toutes ses corvées soient achevées. «Étant en congé depuis quelques semaines, j'ai pu me permettre de finir le ménage avant la Noël», nous explique-t-il. «Ce n'était pas évident. Nettoyer de fond en comble et surveiller que les enfants ne passent pas par derrière pour refaire du désordre est très compliqué.»

Cette année-ci, Stéphane Prudent s'est appesanti sur le nettoyage du sol. «J'en ai profité pour nettoyer le carrelage de la cuisine et dépoussiérer comme il se doit les moquettes dans les chambres à coucher.»

Pour Sweta Bhaugeeratty, le grand nettoyage annuel est une tradition chez elle. «Ma mère et moi nous nous y mettons dès novembre», nous explique cette Vacoassienne. «On a déplacé tous les meubles. On enlève toujours les fils d'araignée, on dépoussière tous les bibelots, livres, meubles à l'intérieur et à l'extérieur», enchaîne Sweta Bhaugeeratty. «Après, on passe le chiffon sur toutes les surfaces, même là où l'on ne voit pas la poussière, on cire les meubles en bois, et on passe à la machine tous les voilages et coussins.»

Du côté de la famille Sookna, le nettoyage des murs extérieurs est en cours. «Nous avons décidé de changer les couleurs de nos murs», s'exprime Baptiste Sookna, le père de famille. «À cause de nos heures de travail, nous n'avons pas pu malheureusement commencer tôt durant ce mois de décembre.»

Baptiste Sookna qui vit avec son épouse et ses trois filles a établi la liste des tâches à effectuer et a estimé le temps nécessaire à cet effet. «Bien que nous soyons en retard, chaque membre de la famille sait ce qu'il a à faire», poursuit-il. De plus, il a dressé un inventaire des produits nettoyants pour la maison et profite de sa tournée à Port-Louis pour refaire le stock de produits qui manquent.

Pour Ashmira Goollamally, ce mois de décembre est une occasion pour aérer au maximum la maison afin que les polluants s'évacuent de son logement. «Je profite également pour enlever la poussière dans les coins les plus reculés de la maison», précise-t-elle. «Trier les affaires de la famille, jeter les objets usés ou cassés.»

Du côté des compagnies de services de nettoyage à domicile, certains connaissent des baisses et d'autres des hausses de productivité. La compagnie Services 2000 qui offre des services de nettoyage chez les particuliers au nettoyage en milieu industriel connaît en ce moment une hausse de productivité. Ses services de nettoyage à domicile concernent les tissus d'ameublement des sofas et fauteuils en cuir et la protection des sols durs entre autres. «Nous avons eu beaucoup de demandes durant ce mois pour le nettoyage de canapés, sofas, matelas, rideaux entre autres chez les individus», constate une employée.

La société Mauritius Household Staffing a, elle, reçu une cinquantaine de demandes de nettoyage à domicile depuis le début du mois. «Malgré cela, nous connaissons une baisse de production au fil des années», soutient le directeur Deeshal Muthusamimudah.