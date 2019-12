Angola: Luanda - Deux blessés de l'explosion de Golf I amputées

Luanda — Deux des 13 victimes de l'explosion d'un engin, survenue vendredi dans le quartier Golf I, dans la périphérie de la ville de Luanda, ont subi l'amputation d'un membre inférieur chacune.

Ce sont deux adolescents qui ont été opérés en raison de la gravité des blessures, selon le directeur clinique de l'hôpital général de Luanda, Carlos Daniel.

En plus de ces deux patients, a-t-il expliqué, trois autres ont été opérés et sont dans un état stable. L'un des patients a été libéré et d'autres resteront sous observation médicale tout au long de ce samedi et pourraient également, selon leur état, rentrer chez eux.

Selon l'une des victimes, l'incident s'est produit lorsque des citoyens engagés dans la collecte de fer et d'autres métaux à vendre ont ramassé sans le savoir un artefact dans une décharge du district urbain de Palanca.

L'engin a été transporté à Golf, près du marché de la poste pour le pesage et la commercialisation ultérieure, mais en raison de ses caractéristiques, l'acheteur ne l'a pas acheté et, dans le but de s'en débarrasser, l'a jeté contre d'autres objets, provoquant l'explosion.