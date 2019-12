Angola: Le vice-président de la République relève les reformes en cours

Luanda — Stabiliser l'économie et alléger « le lourd héritage de concentration de dette à court terme, qui se reflète sur une économie trop dépendante du pétrole », tel est l'objectif des reformes en cours en Angola.

Ces propos ont été tenus vendredi soir par le vice-président de la République d'Angola, ajoutant que les changements exigeaient la prise de « mesures courageuses » dans le secteur financier.

Ces mesures étaient surtout relatives aux changes et aux prix, ainsi qu'à l'environnement des affaires et au domaine social, a-t-il expliqué.

Bornito de Sousa, qui s'exprimait lors de la cérémonie de présentation, au Président João Lourenço, des traditionnels vœux de nouvel an, a souligné que les lignes maîtresses de l'action gouvernementale se traduisaient par la transparence des actes publics dans la diversification de l'économie.

La moralisation de la société, ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité font également partie de ces lignes maîtresses, a-t-il précisé à Luanda.

D'après lui, le gouvernement a rendu à l'agriculture entrepreneuriale, et notamment à l'agriculture vivrière, la place qui lui revient, de même qu'à l'industrialisation et à l'exploitation minière non pétrolière, au tourisme, à la formation professionnelle et à l'entreprenariat juvénile et féminin.

Bornito de Sousa a souligné que le gouvernement attribuait de plus en plus de l'importance à l'encadrement de l'économie informelle et à la production locale des biens de consommation de première nécessité.

Le vice-président a dit que le gouvernement avait également pris de mesures de consolidation de l'Etat démocratique et de droit, par la réalisation des actions dans les domaines de la sécurité, de la justice et de l'élaboration de la législature relative aux élections municipales.

Saluant la fermeté et la détermination des actions visant à conduire l'Angola vers le développement durable, Bornito de Sousa a souligné les efforts du gouvernement visant à lutter contre la sécheresse au sud du pays.

Ces efforts ont exigé du gouvernement la construction des infrastructures durables dans la région touchée par la sécheresse, et la réalisation des actions de solidarité au profit des victimes de ce phénomène naturel, a-t-il ajouté, en présence également de plusieurs autres personnalités de diverses couches sociales invitées à cette cérémonie.