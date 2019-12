Togo: Fabre parle de bonheur républicain et voit le tournant décisif à la portée des efforts ultimes

Sans trop de commentaire, nous vous convions à prendre connaissance du message de vœux de nouvel an du candidat à la présidentielle de 2020 et président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, aux Togolais...

Jean Pierre FABRE

Président National

Alliance Nationale pour le Changement

Mes chers compatriotes,

Nous nous apprêtons à accueillir ensemble, l'année nouvelle 2020. Ceci est une grâce.

Malgré toutes les tribulations de la vie, la bénédiction divine nous a accompagnées jusqu'au seuil d'une année nouvelle. Soyons tous reconnaissants, pour cette générosité dont nous sommes comblés.

C'est avec cette force de conviction, de détermination, d'espérance et de certitude que je tiens à vous présenter mes vœux sincères pour la nouvelle année 2020.

Je ne fais pas que succomber à une tradition. J'exprime du plus profond de moi-même, les vœux ardents que cette nouvelle année soit pour nous, une année de succès collectifs et individuels.

Individuellement, à vous et à votre famille, à toutes les personnes qui vous sont chères, de près ou de loin, je souhaite que 2020 soit une année de santé, de bonne et meilleure santé, accompagnée de réussites dans les accomplissements des intentions nobles qui sont les vôtres.

Collectivement, je forme le vœu sincère que nos efforts aussi continus pour la renaissance de notre pays le Togo, nos engagements en vue de la reconquête de notre dignité, soient couronnés des plus grands résultats au profit de l'ensemble de nos populations, sans aucune distinction.

Mes chers Compatriotes, l'Histoire du Togo nous renseigne et nous enseigne. Continuons à y puiser notre force ainsi que toute l'agilité, toute la vaillance et toute la vertu nécessaire à la réalisation des obligations sacrées, prises par nos ancêtres au nom de toutes les générations. « Pour la Postérité », notre Hymne national nous renseigne et nous enseigne que :

Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,

Brisons partout les chaînes de la traîtrise,... ..

Le Togo, notre pays, la « Terre de nos aïeux » que nous avons l'obligation de laisser en mieux pour nos enfants et nos petits-enfants, est bâti sur le travail, l'abnégation, la fidélité à la promesse inaliénable que seule notre lutte, notre propre émulation, va nous libérer de toutes les impostures.

Dans cette mêlée, nous avons fait confiance aux amis, aux frères, aux voisins ; nous en connaissons le résultat. Leurs propres agendas ont eu raison de nos idéaux. Ainsi vont les luttes qui durent trop longtemps ; elles connaissent des hauts et des bas. En effet, dans le même temps, de nombreux concitoyens nous ont fait confiance pour partager avec eux l'organisation et la direction de leurs municipalités et leurs milieux de vie immédiats. Nous leurs sommes reconnaissants.

Togolaises, togolais,

C'est dans l'action ordonnée, que nous regagnerons notre dignité. C'est sans renoncement aux difficultés de l'action politique que nous retrouverons la République si longtemps perdue. C'est avec valeur et beaucoup de jugement que nous éviterons tous les pièges de l'abandon facile, de la désertion vaine et même improductive. Dans l'action réfléchie, nous éviterons le désespoir stérile qui nous guette si souvent.

L'année 2020 porte en elle l'espoir ; l'espoir du renouveau de la Nation togolaise : un État de droit, un État de prospérité pour tous.

2020 porte l'espoir d'une jeunesse togolaise sacrifiée qui n'abandonne pas, et elle n'abandonne jamais malgré les difficultés et les obstacles du moment.

2020 porte l'espoir ; l'espoir des femmes togolaises qui gèrent la misère de nombreuses familles, sans jamais renoncer à leur responsabilité et à leur sourire.

2020 porte aussi l'espoir des hommes restés combatifs devant l'injustice et la violence qui leur sont imposées, quotidiennement, sans jamais se laisser envahir par le découragement et la peur.

2020 porte avec elle l'espoir de tout le Peuple togolais, du nord au sud, de l'intérieur des frontières nationales jusque dans la diaspora : rien, absolument rien n'est acquis à l'injustice, à l'iniquité, à l'arbitraire, et aucun boulevard n'est ouvert à la perpétuation du despotisme, encore moins à l'érection d'une monarchie définitive au Togo.

Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, à l'Alliance Nationale pour le Changement, à l'ANC, nous restons à votre écoute. Nous restons à votre écoute pour faire face à tous les défis de notre combat républicain. Nous sommes à l'écoute du Togo profond pour en reconnaître la soif de changement qui fait tressaillir chacune et chacun de vous.

Nous restons ouverts à notre avenir commun ; ouverts et attentifs à notre devenir pressant, tel que l'année 2020 nous y appelle, de nouveau, à travers une consultation électorale, l'Élection présidentielle.

Nous restons debout à vos côtés pour que demain nous appartienne tous, au moyen de notre propre action ; l'action citoyenne qui nous donnera la maîtrise totale de tous les changements que nous aimerions voir au Togo.

Nous demeurons en confiance avec vous que c'est ensemble, et c'est ensemble seulement que nous briserons les chaînes qui retiennent encore notre Nation d'un retour à la démocratie au Togo et à la garantie de l'alternance pacifique et républicaine sur la « Terre de nos aïeux ».

Oui, mes chers compatriotes, pour que 2020 nous appartienne, nous devons détenir la certitude, et nous devons véritablement nous en convaincre, que nous sommes les seuls artisans de notre bonheur républicain.

Ce bonheur républicain n'est pas loin de nous. Ce tournant décisif est à la portée de nos efforts ultimes, aussi intenses qu'inébranlables, pour que nous renouvelions encore le serment de la République :

« Que viennent les tyrans,

Ton cœur soupire vers la liberté,

Togo debout, luttons sans défaillance... . »

Véritablement, nous sommes dans le combat pour notre Dignité.

Une fois encore, restons debout pour engendrer le Togo de tous nos espoirs.

Restons debout pour porter le flambeau de tous nos souhaits.

Restons debout pour accueillir l'année nouvelle 2020.

Bonne et heureuse année 2020 faite de santé et de prospérité.

Que Dieu vous comble de ses grâces toute l'année 2020.

Que l'Éternel bénisse le Togo et tous ses enfants.

Ablodé... Ablodé... Ablodé Gbadja...