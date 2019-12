Gabon: Adresse de S.E. Ali Bongo Ondimba aux Forces de Défense et de Sécurité

Communiqué - Libreville, le 28 décembre 2019 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a fait ce jour son adresse aux Forces de Défense et de Sécurité à l'occasion de la traditionnelle cérémonie commémorant la Sainte Barbe.

Accueilli à son arrivée par Madame le Ministre de la Défense Nationale, accompagnée du Gouverneur Militaire de la Place de Libreville et du Chef d'Etat-Major Particulier du Président de la République, le Chef de l'Etat a reçu les honneurs militaires, effectué le passage en revue des troupes et s'est incliné devant l'étendard. Il a ensuite procédé à son adresse à l'endroit des officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang présents.

Le Président de la République est revenu sur cette relation historique qu'il entretient depuis plus deux décennies avec les Forces de Défense et de Sécurité. « La construction d'une armée en or, c'est à dire opérationnelle et républicaine, a toujours été l'une de mes principales et constantes priorités » a-t-il déclaré. Lors de son allocution, il a aussi salué le professionnalisme et le loyalisme dont l'Armée gabonaise a toujours fait preuve, « véritable socle de paix, de stabilité et de cohésion ».

Le Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité a par ailleurs assisté à une épreuve de tir à la corde et visité différents stands mettant en avant le savoir-faire expert du Génie Militaire gabonais.