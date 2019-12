Algérie: Ouargla - Plus de 90 athlètes au 6e championnat de wilaya de bodybuilding et fitness

Ouargla — Plus de 90 athlètes ont pris part à la sixième édition du championnat de wilaya de bodybuilding et fitness, organisée samedi à Ouargla à l'initiative de la Ligue locale de bodybuilding, fitness et powerlifting (LBFP).

Placée sous le slogan "Parcours honorable pour les générations du Sud", cette compétition qui a eu pour cadre la maison de la culture Moufdi-Zakaria de Ouargla, a permis aux participants de se mesurer dans la discipline classique de bodybuilding (-66 kg, 74 kg, 83 kg, 105 kg, 120 kg et +125 kg).

Dans la seconde discipline de fitness, l'on a enregistré la participation des athlètes de toise de moins de 173 cm, plus de 173 cm, moins de 179 cm, moins de 183 cm et plus de 183 cm.

Le président de la LBFP, Abdallah Attouche, a indiqué que cette discipline sportive, pratiquée ces dernières années au niveau de la wilaya, ne cesse de drainer des amateurs et adhérents au niveau des salles de culturisme pour construire un corps proportionné, symétrique et musclé.

La ligue s'emploie, en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports, à développer cette discipline à la faveur de la mise au point d'un programme annuel qui prévoit l'organisation de journées de formation en direction des entraîneurs et arbitres, en sus de l'organisation de rencontres sur les dangers encourus du phénomène du dopage.

La compétition a été sanctionnée par la remise de prix aux trois premiers vainqueurs, en plus de coupes et diplômes d'honneur.

Voici les résultats des premiers éléments classés dans ce championnat:

Bodybuilding classique:

Catégorie de moins de 74 kg:

Mustapha Hamdane (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Catégorie de moins de 83 kg:

Abdelhak Seggai (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Catégorie de moins de 93 kg:

Hocine Djabri (Associations des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Catégorie de 105 kg:

Ihab Aouidet (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Catégorie de moins de 120 kg:

Mohamed Lamine Gitel (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Dans la discipline Fitness:

Catégorie de moins de 170 cm:

Abderrahmane Hammadi (Association des champions du Sud de Touggourt)

Catégorie de moins de 183 cm:

Taha Abid (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)

Catégorie de plus de 183 cm:

Mohamed Amine Sayad (Association des champions du Sud de Touggourt)

Le bodybuilder Taha Abid a également décroché le titre de "champion des champions" de men's physique.