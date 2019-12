Ile Maurice: Accident fatal à Flic-en-Flac - Oushal «avait tout pour réussir»...

Il ne verra malheureusement pas la nouvelle année... Oushal Kauleedoss, un jeune mannequin âgé de 25 ans, est décédé dans un accident survenu aux petites heures, hier, samedi 28 décembre à Flic-en-Flac. La voiture a bord de laquelle se trouvait cet habitant de 16e Mille, Forest-Side, a fait une sortie de route avant de terminer sa course dans un champ de cannes. Le chauffeur du véhicule, âgé de 29 ans, a pour sa part été grièvement blessé. Il est admis à l'hôpital Candos et son état de santé inspire de vives inquiétudes.

L'accident a, en fait, eu lieu devant des policiers affectés au poste de police de Flic-en-Flac. Les officiers étaient en route pour faire le plein d'essence du côté d'une station sise dans la région lorsqu'ils ont aperçu la voiture qui arrivait à vive allure. Le chauffeur essayait, semble-t-il, d'éviter un obstacle ou autre chose. C'est lorsqu'il a appliqué les freins que la voiture a fait plusieurs tonneaux. Les policiers leur ont alors porté secours et ont alerté le service d'aide médicale d'urgence.

Une fois sur place, le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès d'Oushal Kauleedoss. L'autopsie pratiquée par le légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès de la victime à de multiples blessures.

Le décès d'Oushal plonge ses proches et ses amis dans le désespoir le plus total. Sur les réseaux sociaux, les messages rendant hommage au jeune mannequin pleuvent depuis hier. Tous décrivent cet ancien étudiant du collège St-Joseph comme un boute en train qui aimait rire et faire rire. «He was more a friend to me than a model. He was an amazing person. Always here to help everyone if he can. Anytime, he was always ready», écrit ainsi un photographe d'origine indienne, qui vite à Maurice et qui a travaillé avec Oushal.

«Son départ laissera un vide immense. Il avait un si bel avenir devant lui, il avait tout pour réussir», affirme un autre ami, en pleurs.