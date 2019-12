Soudan: Le Comité Minier met fin à la réservation de (88) concessions carrées pour l'exploitation aurifère

Khartoum — Le secrétariat du Comité des mines "La plus haute autorité pour l'octroi de licences et de contrats dans le secteur minier" et sous les directives directes du ministre de l'Énergie et des Mines Adel Ali Ibrahim et du directeur général de l'Autorité générale de la recherche géologique Suleiman Abdul Rahman, a mis fin à la réserve de (88) concessions carrées pour l'exploitation minière d'une superficie allant de (300 km et 1500 km) étaient réservées aux personnes influentes fidèles au régime déchu, ainsi qu'aux sociétés connues et d'autres inconnues.

M.Tariq Jalal , le secrétaire du comité minier a révélé dans un communiqué de presse samedi, affirmant que les carrés qui étaient réservées aux entreprises qui n'ont pas de papiers ont été retirées par une décision du comité en vue de les offrir à ceux qui sont des investisseurs sérieux qui souhaitent investir dans le secteur minier selon les exigences connues, soulignant que La présentation de ces carrés sera totalement transparente, selon la littérature établie par la glorieuse révolution de décembre.