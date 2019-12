Soudan: Le budget 2020 - Controverse entre partenaires gouvernementaux et observateurs

Khartoum, Déc. 28 (SUNA) - Le projet de budget 2020, initialement approuvé jeudi soir au Cabinet a suscité une large controverse parmi les partenaires et observateurs du gouvernement de transition au milieu des attentes et de l'anticipation de la rue, qui attend des solutions au stress de vie à la lumière d'un ensemble de défis pour l'économie soudanaise.

Le Conseil des ministres, dans sa session dirigée par M. Abdullah Hamdok, président du conseil a approuvé en principe le projet de budget pour 2020 en maintenant les subventions au blé et au gaz de cuisine tels quels et le retrait progressivement de combustible.

Dr Ibrahim Al-Badawi, ministre des Finances et de la Planification économique a déclaré dans des déclarations à la presse après la session, que le projet de budget serait soumis dans les deux jours au Conseil législatif provisoire (le Conseil souverain et le Conseil des ministres) pour ajout et modification en vue de l'approbation finale.

Dr Badawi a fait une présentation sur les caractéristiques du budget 2020, qui, selon lui, incarnait le slogan de la révolution, la liberté de paix et de justice, et il comprend trois axes, y compris la réforme de la fonction publique, la lutte contre toutes les distorsions et les objectives du développement onusiens durable en termes d'allocation de ressources, de suivi des programmes et d'obtention de directives budgétaires dans le domaine de l'éducation, de la santé et des infrastructures pour les services de l'eau et les services sociaux en général.

Le budget a adopté une forte augmentation salariale qui atteint 100% et contribue à soutenir le pouvoir d'achat. Il existe plusieurs programmes de protection sociale qui commencent par un programme pilote qui comprend environ 9000 mille familles couvrant l'équivalent de 4 millions et 500 citoyens.

Les bonnes nouvelles :

Les dépenses réelles dans les secteurs de l'éducation et de la santé doubleront par rapport au budget de l'année dernière 2019 et à l'engagement de dispenser une éducation de base gratuite et de fournir le repas scolaire aux éleves, ainsi qu'à l'engagement de dispenser un traitement gratuit dans les hôpitaux publics et de supprimer les distorsions de salaires avec une augmentation du salaire minimum de 425 livres à 1000 livres par mois, la créationde plus de 250 000 emplois au minimum pour les jeunes.

Ainsi que la mise en œuvre d'un programme expérimental de transfert direct en espèces à 1 500 livres par famille à environ 9 000 familles au cours du premier semestre 2020 de tous les États fédérés du pays. En outre, l'augmentation du cadre du soin en espèces directe pour soutenir l'étudiant universitaire en ajoutant 50 000 étudiants à 300 000 étudiants du nombre total , élargir le cadre de l'assurance maladie pour les familles pauvres, en ajoutant 1 million de familles à 4 millions 900 000 familles, tout en augmentant le plafond d'assurance de 100%.

En plus de créer un Fonds pour la paix et le développement avec une somme initiale d'environ 9 milliards et 300 millions de livres provenant des ressources propres destinée aux des États fédérés touchés par les conflits.

Quant à l'appui à l'effort politique, une somme initiale d'environ un milliard de livres a été allouée au programme de démobilisation, de réhabilitation et de réintégration des combattants et des soldats démobilisés, et elle peut être considérablement augmentée en fonction des implications des accords de réhabilitation et autres accords de paix. En plus d'allouer 7% aux États fédérés touchés par les guerres.

Support de levage controversé:

La large controverse concernait le retrait des subventions, où M. Adil Khalaf Allah, responsable du Comité économique du Parti Baas et membre du Comité économique pour les forces de la liberté et du changement, a renouvelé l'appel au Premier ministre pour qu'il confirme le retour de l'État pour remplir sa fonction sociale, conformément aux objectifs du soulèvement de décembre et à ses aspirations populaires, en adoptant un véritable soutien pour les produits de base ,assurer une éducation et un traitement gratuits, un soutien au secteur de la production agricole et industrielle, et annoncer l'ouverture d'un compte (Azza décembre) à la Banque du Soudan et un certain nombre de banques commerciales à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour que les Soudanais contribuent au financement du budget et au soutien de l'économie, en monnaie locale et étrangère, C'est une demande populaire qui reflète la volonté populaire répandue, qui a atteint le niveau du martyre et du sacrifice.

M. Khalaf Allah, dans une déclaration rapportée par la chaîne Al-Hurra, a déclaré que la tendance du budget 2020 à augmenter le prix du carburant et à réduire la valeur de la livre de 45 à 60 de 33%, et à libérer le dollar des douanes, n'est qu'une continuation de l'approche du régime précédent qui a culminé en 2013 avec l'augmentation du prix de l'essence et de gasoline d'environ 50%, la livre est réduite à 47,5 et le dollar douanier est de 6,4 à 18.

C'est la voie de ce qu'on appelle l'ajustement structurel, qui exprime la soumission à la recette traditionnelle du FMI, qui a encore aggravé la crise économique de ceux qui s'y sont rendus, y compris le Soudan.

Quant à M.Hussein Ahmed Hussein, il précise que les directives budgétaires du ministre des Finances adoptent une politique de maîtrise de l'inflation, du déséquilibre des paiements, des fluctuations du taux de change, du contrôle de la politique financière et des comptes sectoriels et de leur stabilité (recette traditionnelle du FMI). Il a souligné que c'eatait la recette qui avait renversé de nombreux pays dans les années 1980, dont le gouvernement de Sadiq al-Mahdi lui-même en 1989, et avait conduit a l'assaut de septembre 2013, à la désobéissance de 2016 et 2017 et enfin à renverser l'ancien régime dans le cadre de la belle révolution de 2018-2019. Par conséquent, cette recette est tentée dans le processus de renversement des gouvernements, quel que soit leur pouvoir peu import tout ce que le ministre des Finances essaie d'y embellir.

Il a averti que tout soutien annoncé par Dr Les Badawi (marchandise ou espèces) auront un impact nul et inférieur à zéro, une fois la subvention au carburant supprimée.

Il a déclaré que l'augmentation de la subvention conduirait inévitablement le pays à une confusion politique et chaotique, qui serait alimentée par des glissements de capitaux en retenant de la nourriture, du carburant et du pain, en les jetant en mer ou en les introduisant en contrebande vers les pays voisins, et précipitant peut-être des élections anticipées.