Soudan: Ministre de l'énergie - Accroitre la production est une demande de la révolution

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines M. Adel Ali Ibrahim a promis de réaliser un véritable changement dans le domaine de l'énergie et des mines et a provoqué une véritable révolution en augmentant la production de pétrole pour couvrir les besoins du pays en exploitant les installations pétrolières avec toute la capacité des raffineries, des lignes de transmission et des ports d'exportation.

C'était lors de son discours devant le premier Forum du pétrole et du gaz du Soudan, auquel a participé un grand nombre d'experts internationaux et locaux travaillant dans des universités, des instituts de recherche , des dirigeants du secteur de l'énergie et des mines et des sociétés pétrolières pour jeter les bases scientifiques des questions d'exploration , augmenter la production de pétrole , la stabilité de l'approvisionnement en pétrole , le contrôle de sa distribution et de l'exploitation du gaz associé et son entrée en tant qu'affluent ,énergétiques au développement des communautés et régions pétrolières.

Le ministre a révélé que les défis actuels consistent à augmenter la production de pétrole pour atteindre (100) milliers de barils par jour est la capacité de la raffinerie opérationnelle, à augmenter les réserves de pétrole et à répondre aux besoins du pays en produits pétroliers dans les plus brefs délais.

Soulignant son engagement à mettre en œuvre toutes les recommandations du forum et à fournir toutes les capacités nécessaires pour relever les défis auxquels est confronté le secteur pétrolier et gazier.