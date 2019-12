Burkina Faso: «Une femme-un jeune-une identité» - L'envol du projet dans la cité de l'Epervier

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a patronné le lancement du projet «une femme, un jeune, une identité » dans la cité de l'Epervier, Manga, le 28 décembre 2019. Porté par le Cadre de concertation des organisations intervenant dans le genre et la participation politique des femmes au Burkina Faso, ce projet vise en 13 mois la délivrance d'un million de cartes d'identité burkinabè aux femmes et aux jeunes dans 19 localités dont Manga.

Le projet «Une femme-un jeune-une identité» a été initié par le cadre de concertation des organisations intervenant dans le genre et la participation citoyenne, en partenariat avec l'Union africaine des ONG de développement et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. En 13 mois, sa mise en œuvre permettra l'acquisition d'un million de CNIB à des bénéficiaires de 19 localités. En tant que zone pilote, Manga a bénéficié de l'établissement d'un millier de ce sésame. La remise de ces documents a consacré le lancement officiel dudit projet. Qui mieux que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, pour patronner cette cérémonie. En effet, sa présidence de la 7e législature est notamment marquée par la prise de position volontariste de l'Assemblée nationale sur les questions spécifiques du genre.

Cet projet est d'autant plus important que sur les 45 provinces du Burkina, seuls 15 ont un taux satisfaisant de détention de CNIB.

«Il n'est pas acceptables que des gens vivent et meurent dans l'anonymat», a martelé la coordinatrice du Cadre de concertation des organisations intervenant dans le genre et la participation politique des femmes au Burkina Faso, Martine Yabré. Selon elle, sa structure et ses partenaires travaillent à l'égalité de droit des citoyens en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. C'est pourquoi elle a rendu un vibrant hommage à l'occupant du perchoir qui en fait son cheval de bataille en apportant sa caution et ses soutiens multiformes à toutes les structures qui y travaillent.

«L'identification du citoyen qui se présente comme un des piliers essentiels au renforcement de l'Etat de droit doit être promue comme une des composantes de la nécessaire éducation à la citoyenneté de nos populations. Dans le contexte actuel, l'identification des personnes physiques avec précision est une nécessité aussi bien pour des raisons sécuritaires évidentes que pour toutes les autres transactions administratives et économiques. C'est la non-maîtrise par exemple de notre Etat civil qui complique et menace la mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Les documents d'identité, qui constituent la preuve de l'identité du citoyen, sont aussi les mêmes qui vont permettre à chaque citoyen de jouir de ses droits parmi lesquels celui de désigner par le vote son président du Faso, ses députés et ses conseillers municipaux», a souligné le P.A.N., Alassane Bala Sakandé, avant d'ajouter : «la représentation nationale s'est résolument engagée à vos côtés et aux côtés du peuple burkinabè qui lui a fait confiance pour relever tous les défis stratégiques et opérationnels qui conditionnent son épanouissement. Elle multipliera les initiatives pour se coller à vos préoccupations et porter vos aspirations profondes. Elle fera en sorte que dans les principes et dans les actes, les citoyens se valent, quitte à instituer une discrimination positive en faveur de tous les laissés-pour-compte.»

Le patron de la cérémonie s'est montré particulièrement admiratif que la société civile responsable fasse ce qu'elle dit et dise ce qu'elle fait. «Au-delà des revendications citoyennes nobles et justes que vous portez avec véhémence et sans complaisance dans le respect d'autrui et des institutions du Faso, vous savez descendre au pied du mur pour apporter de façon très concrète vos pierres à la construction de l'édifice commun», a-t-il relevé en annonçant que son institution offre 1000 CNIB supplémentaires aux femmes de Manga. Intervenant au nom des partenaires, le DG de la Jeunesse, Larba Pilgas, s'est félicité de cette initiative en promettant l'accompagnement de son ministère.