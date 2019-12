Guinée: Comment Poutine a obtenu un nouveau meilleur ami pour toujours en Afrique ?

« J'aimerais, si possible, passer la majeure partie de notre réunion dans un format un-en-un parce que j'ai des choses à vous dire qui ne valent pas la peine d'être discutées dans un si grand groupe », a affirmé le Chef de l'État guinéen, Alpha CONDÉ de 81 ans.

« Mon plaisir », a répondu Poutine, 67 ans, alors que des assistants commençaient à rassembler les dizaines de fonctionnaires et de journalistes présents hors de la salle, le laissant Condé et lui seuls avec leurs traducteurs respectifs.

Vladimir Poutine et Alpha Conde lors d'une réunion en marge du sommet Russie-Afrique 2019, le 24 octobre, à Sotchi.

Bien qu'aucune des parties n'ait révélé exactement ce qui a été dit, Condé n'a pas caché son intérêt à trouver un moyen de rester au pouvoir après la fin de son deuxième - et légalement dernier - mandat en octobre prochain. Cette semaine, il a dévoilé un nouveau projet de constitution qui pourrait lui permettre d'étendre son règne. Les États-Unis et la France, ancien dirigeant colonial de la Guinée, exhortent Condé à éviter de risquer des troubles civils en modifiant la constitution historique qui a permis à l'ancien universitaire et chef de l'opposition de longue date de devenir le premier chef d'État démocratiquement élu du pays en 2010.

La Russie, quant à elle, met son poids derrière la campagne non déclarée de Condé. Cela fait de la Guinée, détentrice des plus grands gisements de bauxite du monde, une matière première clé pour la fabrication de l'aluminium, la dernière cible d'un nouveau bras de fer entre les puissances mondiales pour l'influence et le profit à travers l'Afrique riche en ressources.

Les États-Unis, l'Europe occidentale et la Chine ont des avantages sur la Russie dans d'autres régions du continent. Mais en Guinée, le Kremlin exploite un mélange d'anciennes relations soviétiques, de nouveaux capitalistes sous la forme du géant de l'aluminium United Co.Rusal et de la popularité de Poutine parmi d'autres dirigeants. Poutine est largement considéré comme une sorte de «gourou» en Afrique, a déclaré Viktor Boyarkin, un ancien diplomate et ancien chef de la sécurité de Rusal qui connaît Conde depuis une dizaine d'années, lors d'une interview à Moscou. « Les gens viennent lui demander conseil. »

Influence russe

Moscou a intensifié ses liens militaires et politiques avec les nations africaines

Source: rapport Bloomberg

Initialement salué quand il est arrivé au pouvoir pour avoir inauguré un régime démocratique, Condé a réprimé ces dernières années alors que l'opposition grandissait. En août, le Fonds monétaire international a qualifié les pauvres, principalement une nation musulmane de 13 millions d'habitants, de «pays fragile aux risques accrus d'instabilité sociale et politique».

Le même jour, Poutine a discuté de possibles changements constitutionnels à Moscou, alimentant la spéculation selon laquelle il cherchait des moyens de rester au pouvoir au-delà de la fin de son mandat en 2024, Condé a dévoilé des plans pour une nouvelle version de la loi fondamentale de la Guinée qui prolongerait le mandat présidentiel. Il a déclaré que le nouveau document devrait être approuvé lors d'un référendum national.

« Une nouvelle constitution lui permettrait de solliciter un troisième mandat s'il le souhaite », a déclaré Aboubacar Sylla, porte-parole du gouvernement. «Le président n'a jamais parlé d'un troisième mandat et avant qu'un référendum puisse avoir lieu, ce n'est même pas un problème.»

Mais les opposants ont déclaré que le plan prouvait que leurs craintes que les plans de Condé de rester au pouvoir soient justifiés. « Cela confirme ses intentions », a déclaré à Guineenews Sidya Touré, président du groupe d'opposition Union des Forces républicaines et ancien Premier ministre.

En janvier dernier, l'envoyé de Poutine en Guinée avait étonné les groupes d'opposition locaux et les gouvernements étrangers en soutenant les modifications constitutionnelles visant à étendre le pouvoir de Condé. Dans un discours diffusé à la télévision d'État, l'ambassadeur d'alors, Alexander Bregadze, a qualifié Condé de «légendaire» et a fait valoir que les constitutions ne devraient pas être considérées comme des œuvres immuables semblables à «La Bible ou le Coran».

Quatre mois plus tard, Rusal a engagé l'ambassadeur comme chef de pays en Guinée. Rusal, qui était dirigée par le milliardaire Oleg Deripaska jusqu'à ce que les sanctions américaines imposées sur ses liens avec Poutine le forcent à démissionner en 2018, s'approvisionne pour environ 40% de sa bauxite dans les mines guinéennes.

Conseils russes

Boyarkin consulte l'administration de Condé avant la possible extension de son régime, selon trois personnes ayant une connaissance directe des efforts. Boyarkin a nié être un «conseiller» de Condé. Cela peut avoir quelque chose à voir avec la liste noire des États-Unis il y a un an en raison de ses liens avec Deripaska, ce qui l'a incité à abandonner la propriété de Bureau Legint, une société de conseil russe travaillant en Guinée.

Boyarkin a déclaré que sa seule activité en Guinée est désormais d'offrir des conseils et ses contacts « de haut niveau » aux entreprises étrangères qui recherchent des opportunités d'investissement, y compris des projets hydroélectriques et miniers. Sylla, le porte-parole du gouvernement, a refusé de commenter tout lien avec Condé.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n'était impliquée dans rien à voir avec les « affaires intérieures » de la Guinée.

Pourtant, l'adhésion de la Russie à Condé l'a mis en contradiction avec les États-Unis et la France, qui ont tous deux organisé des campagnes diplomatiques publiques et privées pour le faire démissionner à la fin de son mandat.

En août, lors d'un échange tendu dans le sud de la France, le président français Emmanuel Macron a déclaré à Condé qu'il était préoccupé par les tensions qu'un éventuel troisième mandat pourrait provoquer en Guinée et a averti qu'il surveillerait de près, selon deux personnes familières avec la conversation. Condé a répondu sèchement qu'il comptera sur son propre avocat, ont dit les gens. Sylla, le porte-parole du gouvernement guinéen, a déclaré que Condé n'avait pas discuté de la possibilité d'un troisième mandat avec Macron ou Poutine. Une porte-parole du président français n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la réunion.

Pression américaine

La France a également travaillé avec les pays frontaliers de la Guinée pour « sauvegarder l'esprit » de la constitution guinéenne et garantir que les prochaines élections soient « libres, pacifiques et transparentes », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au début de l'année.

Le secrétaire d'État américain Michael Pompeo a livré un message similaire lors du voyage de Condé à Washington en septembre, soulignant l'importance de «transitions régulières et démocratiques du pouvoir», selon le département d'État.

Quelques semaines plus tard, juste avant que Condé ne rencontre Poutine, des manifestations de masse contre la modification de la constitution guinéenne ont éclaté à Conakry. Depuis, au moins 14 manifestants et un policier ont été tués lors d'affrontements, selon Human Rights Watch.

Les dirigeants de l'opposition affirment que les Guinéens se méfient de plus en plus du rôle de la Russie, car il semble que le Kremlin interfère ouvertement dans leur politique.

« Nous pensions à l'origine que le commentaire de Bregadze sur la constitution était la position personnelle d'un ambassadeur proche de Condé », a déclaré Cellou Dalein Diallo, qui a perdu l'élection présidentielle de 2015 mais a refusé de reconnaître les résultats de ce qu'il a appelé le truquage massif des voix. « Mais maintenant, nous ne savons pas parce que la Russie n'a pas nié cette position. »

Boyarkin attribue les protestations principalement aux «forces extérieures» et n'a que des éloges pour Condé. « Je le considère comme un sauveur pour la Guinée. »

Cravates Manafort

Boyarkin a également des liens influents ailleurs. Le Trésor américain, lui imposant des sanctions il y a un an, a décrit Boyarkin comme un ancien officier du renseignement militaire, ce qu'il ne confirmerait ni ne nierait.

En 2008, il a travaillé avec Paul Manafort, un ancien président de la campagne électorale du président américain Donald Trump, qui a ensuite été emprisonné pour crimes financiers, sur des projets de consultation politique en Afrique que Boyarkin a refusé d'élaborer.

Boyarkin a déclaré qu'il avait rejoint Rusal en 2008 et avait cessé de travailler pour Deripaska en 2016.

La relation de Boyarkin avec Condé - il dit qu'ils se sont rencontrés à l'été 2010 - a été bonne pour la société russe d'aluminium. Après l'arrivée au pouvoir de Condé, Boyarkin dit qu'il a aidé à résoudre un différend avec le gouvernement, évitant avec succès une réclamation d'un milliard de dollars déposée par la junte militaire qui l'a précédé.

Dans la partie publique de sa rencontre avec Poutine, Condé a félicité la Russie pour «avoir toujours été un pays ami».

« Depuis l'époque de l'Union soviétique, vous êtes à nos côtés pour nous protéger », a-t-il déclaré au Chef de l'État Russe, Vladimir Poutine.