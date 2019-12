Algérie: "Lumière sur la nouvelle scène de la chanson amazighe", un rendez-vous pour encourager les jeunes talents

Tizi-Ouzou — Le spectacle "Lumière sur la nouvelle scène de la chanson amazighe" qui s'est ouvert samedi a Tizi-Ouzou et sera clôturé demain lundi, est l'un des événements culturel organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel en vue d'encourager les jeunes talents au début de la carrière artistique, a souligné dimanche, le directeur de cette agence.

Abdelkader Bendaamache, a indiqué à l'APS, que cette initiative rentre dans un concept général qui s'est étalé sur toute l'année 2019 et qui a consisté à accompagner et a encourager les jeunes talents dans tous les genres musicaux.

Ces trois manifestations sont dédiées exclusivement aux jeunes, car "c'est eux qui vont reprendre le flambeau pour être les stras de demain et qui vont véhiculer la chanson algérienne et à travers elle l'identité et la personnalité algériennes", a ajouté le directeur de l'AARC.

Pour 2020, l'AARC maintiendra cette pratique en direction des jeunes talents et de promotion de la culture algérienne de manière générale et ce dans toutes les branches artistiques dont le cinéma, le théâtre, les arts plastiques, a indiqué M. Bendaamache. A ce programme s'ajoute celui des formations pour l'apprentissage des arts pour enfants âgés entre 8 et 15 ans, a souligné ce même responsable.

En plus des lauréats des différents concours, la direction de la culture prévoit par ailleurs d'ouvrir le champ à des artistes qui ont du talent mais qui n'ont pas participé à des concours, a-t-elle ajouté.